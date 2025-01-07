Orhan Gencebay’ın kaç çocuğu var, kim? 1966 yılında Azize Atalay ile evlenmişti

07 Ocak 2025 09:50 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 09:56

4 Ağustos 1944 tarihinde dünyaya gelen isim şarkıları ile adından söz ettirmeyi başardı. Günümüzde halen beğeni toplayan eski şarkıları ile efsane isimlerden biri olan Orhan Gencebay'ın çocukları ve isimleri de gündeme geldi.

Orhan Gencebay, TGRT Haber canlı yayınında Ferdi Tayfur'un son sağlık durumunu anlattı! En merak edilen soruya ilk kez cevap verdi

Orhan Gencebay, TGRT Haber canlı yayınında Ferdi Tayfur'un son sağlık durumunu anlattı! En merak edilen soruya ilk kez cevap verdi

Türk besteci, ses sanatçısı, şair, enstrümanist, aranjör, müzik yapımcısı, müzik direktörü ve oyuncu olan Orhan Gencebay​, yıllardır müzik piyasasında tanınmaya devam ediyor. Şarkıları ile efsaneleşen Orhan Gencebay'ın kaç çocuğu olduğu ise merak edildi.

ORHAN GENCEBAY'IN KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Azize Atalay ile 1966 yılında evlendi ve 1970 senesinde Altan isimli oğlu oldu. Evlilikleri 1977 senesinde sonlandı.

1978 senesinde Sevim Emre ile Orhan Gencebay evlendi ve 1981 yılında Gökhan adında oğlu oldu.

ORHAN GENCEBAY'IN ÇOCUKLARI

Azize Atalay'dan Altan adında oğlu, Sevim Emre'den Gökhan adında oğlu vardır. İlk oğlu olan Altan Gencebay, Kervan Plak'ın prodüktörlüğünü yürütmekte.