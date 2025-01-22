Özüm Karataşlı kimdir? Kartalkaya yangınından kahreden haberi geldi
Bolu Kartalkaya’da yaşanan yangın faciasında 76 vatandaşımız hayatını kaybederken, ailesi kurtulmasına rağmen panikle başka yöne kaçan 17 yaşındaki Özüm Karataşlı’dan gelen haber Türkiye’yi kahretti.
Bolu Kartalkaya kayak merkezindeki Grand Kartal Otel’de meydana gelen yangın faciasında 76 vatandaşımızın hayatını kaybetmesinin ardından bir günlük milli yas ilan edildi.
17 YAŞINDAKİ ÖZÜM’DEN KAHREDEN HABER
Bolu Kartalkaya'daki faciaya Diş Hekimi Macit Karataşlı ve ailesi de yakalandı.
Ailenin 17 yaşındaki kızı Özüm Karataşlı, panik halinde başka yöne kaçınca kendisinden haber alınamadı.
17 yaşındaki Özüm Karataşlı'nın yangın faciasında yaşamını yitirdiği öğrenildi.
KARTALKAYA FELAKETİNDE KAÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ?
Grand Kartal Otel’de ahşap kaplamalar nedeniyle kısa sürede tüm oteli saran yangında 76 vatandaşımız hayatını kaybetti.
Yangında birçok çocuk da aileleriyle birlikte can verdi.