Paris Olimpiyat sporcusu Berke Akçam'ın yarı final maçı yarın oynanacak
Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
06 Ağustos 2024 17:17 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 17:23
2024 Paris Olimpiyatları'nda heyecan sürerken 400 metre engellide mücadele eden Berke Akçam'ın yarı final maçı ne zaman, saat kaçta merak edilirken madalya alıp almayacağı yarınki maçın sonucunda belli olacak.
Fransa'da düzenlenen Olimpiyat Oyunları'nda yarışan Berke Akçam bugün yarı final için mücadele etti.
Yasmani Copello ısınma sırasında repesaja çıkamadı.
BERKE AKÇAM YARI FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Olimpiyatlarda yarışan Berke Akçam, 400 metre engellide yarı finale kaldı.
Mücadelesi yarın20.35'te gerçekleşecek.
Stade de France'ta atletizm 400 metre engelli kategorisininde düzenlenen repesaj müsabakalarında yer alan Berke Akçam, 48.72'lik derecesiyle 1. oldu.
BERKE AKÇAM KİMDİR?
10 Nisan 2002 tarihinde doğan isim 400 metre engelli koşuda mücadele ederken 2020 Balkan Atletizm Şampiyonası'nda, 2019 ve 2020 U20 Avrupa Atletizm Şampiyonalarında, 2021'de Dünya Atletizm U20 Şampiyonası'nda altın madalya aldı.
Kaynak: TGRT Haber