Premier Lig yılın futbolcusu Phil Foden seçildi

18 May 2024 16:50 - Güncelleme : 18 May 2024 17:12

Dünyanın en prestijli futbol liglerinden biri olan Premier Lig'de yılın en iyi futbolcusu açıklandı.

Futbolseverler tarafından Premier Lig'in yılın futbolcusunun kimin seçildiği araştırılıyor.

Organizasyon tarafından açıklanan bilgilere göre 2023-2024 Premier Lig sezonunun yılın futbolcusu Manchester City takımında forma giyen Phil Foden seçildi.

Bu sezon 34 maçta forma giyen yıldız futbolcu 17 gol ve 8 asist yaptı.

23 yaşındaki İngiliz futbolcu 2023-2024 sezonunda takımı ile UEFA Süper Kupa ve FIFA Dünya Kulüpler Kupası şampiyonlukları yaşadı.

19 Mayıs Pazar günü Manchester City, West Ham United ile karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmada Manchester City galip gelirse Foden ligdeki 6. şampiyonluğunu elde etmiş olacak.

Premier Lig'de yılın en iyi teknik direktörü ise yarın (19 Mayıs) seçilecek.