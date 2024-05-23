Ters Yüz 2 filmindeki Üzüntü karakterini Gupse Özay seslendiriyor

23 May 2024 16:26 - Güncelleme : 23 May 2024 16:31

Disney ve Pixar tarafından seyirci ile buluşacak olan "Ters Yüz 2" filminin Türkçe dublaj çalışmalarından kadro belli oldu.

2016'da iki Oscar ödülü kazanan ilk filmin devamı olan film için Gupse Özay ve Aslı İnandık dublaj kadrosuna katıldı.

Oğuz Özoğul’un yönettiği seslendirme çalışmalarında Gupse Özay, yeniden 'Üzüntü' karakterini seslendiriyor.

Aslı İnandık 'Kaygı', Yaren Özaydın ‘Gıpta’, Aysun Topar ‘Neşe’, İrem Alnıaçık ‘Bıkkınlık’, Oğuz Özoğul ‘Utanç’, Murat Şen ‘Korku’, Suzan Acun ‘Tiksinti’ ve Ercan Demirel ‘Öfke’ karakterlerine ses veriyor.

Meg LeFauve tarafından kaleme alınan "Ters Yüz 2", 14 Haziran'da sinemalarda izleyiciyle buluşacak.