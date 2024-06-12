TOGG şarj istasyonlarında bayram boyunca tüm elektrikli araç sahiplerine %50’ye varan indirim uygulanacak

12 Haziran 2024 20:10 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 19:57

TOGG, Kurban Bayramı'na özel olarak Trugo şarj istasyonlarında tüm elektrikli araç sahiplerine %50'ye varan indirim fırsatı sunuyor.

Trugo' konu hakkında büyük bir duyuru yaptı.

TOGG ŞARJ BAYRAMDA İNDİRİMLİ Mİ? NE KADAR SÜRECEK?

İndirimler 16 Haziran saat 00.00'dan başlayarak 19 Haziran 23.59'a kadar devam edecek.

Marka fark etmeksizin tüm elektrikli araç modellerine uygulanacak olan bu indirimler, bayram tatilinde seyahat edecek araç sahiplerine büyük kolaylık sağlayacak.

Trugo şarj istasyonları, bayram boyunca elektrikli araç sahiplerinin bütçelerini korumak amacıyla bu özel kampanyayı hayata geçiriyor.

Sürücüler, indirimi büyük bir sevinç ile karşıladı.