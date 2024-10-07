Toprak Razgatlıoğlu'nun Portekiz Superbike yarışı bu hafta yapılacak! Dünya şampiyonluğunu ilan edebilir

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

07 Ekim 2024 17:39 - Güncelleme : 07 Ekim 2024 17:44

2024 Dünya Superbike şampiyonasının 11. yarışı bu hafta Portekiz'de düzenlenecek. Vatandaşlar tarafından milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun yarışının ne zaman, saat kaçta olduğu merak ediliyor. 11-13 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan yarışlarda Toprak Razgatlıoğlu'nun şampiyonluğu ilan etme ihtimali bulunuyor.

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu​'nun yer aldığı 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın 11. yarışı bu hafta Portekiz​'de bulunan Estoril Pisti'nde düzenlenecek. 4 bin 182 kilometre uzunluğundaki pistte milli motosikletçinin sezonunun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etme şansı bulunuyor. Vatandaşlar tarafından Toprak Razgatlıoğlu'nun yarışı ne zaman, saat kaçta sorularının cevapları araştırılıyor. TOPRAK RAZGATLIOĞLU'NUN YARIŞI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın Portekiz ayağı 11-13 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek. Karşılaşmanın sıralama ve ana yarışlarının saatleri ise henüz açıklanmadı. Saatler belli olduğunda haberimizi güncelleyeceğiz. TOPRAK RAZGATLIOĞLU YARIŞI HANGİ KANALDA? Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun mücadele ettiği 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın bütün karşılaşmaları Redbull Tv üzerinden yayınlanıyor. TOPRAK RAZGATLIOĞLU ŞAMPİYON OLACAK MI? Toprak Razgatlıoğlu sakatlığı nedeniyle bu yıl İtalya'da düzenlenen yarışa katılamamıştı. İtalya yarışlarına katılamamasına rağmen milli motosikletçi 414 puan ile lider konumda bulunuyor. En yakın rakibi İtalyan Nicolo Bulega ise 375 puan ile ikinci sırada yer alıyor. Toprak Razgatlıoğlu Portekiz yarışını birinci olarak bitirirse ve Nicolo Bulega ile olan aralarındaki farkı 63 puan üzerine çıkartırsa şampiyon olacak.