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Türünün tek örneği! Çin yüzer ada inşa ediyor

KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 12:29
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 12:29
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Türünün tek örneği! Çin yüzer ada inşa ediyor

Çin, denizlerde bilimsel araştırmaların sınırlarını genişletecek dev bir projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Ülke, okyanusların ortasında uzun süre görev yapabilecek, kendi gücüyle hareket edebilen 74 bin tonluk bir yüzer araştırma adası inşa edecek. Yaklaşık 413 milyon dolara mal olması beklenen platform, hem büyüklüğü hem de teknik özellikleriyle dikkat çekiyor.

Geleneksel araştırma gemilerinden farklı olarak tasarlanan dev yapı, bir geminin hareket kabiliyetini sabit bir araştırma merkezinin imkanlarıyla birleştirecek. İçerisinde 6 laboratuvar bulunacak platform, mürettebat ve bilim insanları dahil toplam 238 kişiye ev sahipliği yapabilecek. Dünyada bu amaçla geliştirilen ilk yüzer yapay ada olarak tanımlanan tesisin, özellikle uzun süreli okyanus araştırmalarında kullanılması planlanıyor.

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Türünün tek örneği! Çin yüzer ada inşa ediyor

İNŞAAT 2028'DE BAŞLAYACAK, 2030'DA TAMAMLANACAK

Dev projenin işletmesini Çin'in önde gelen eğitim kurumlarından Shanghai Jiao Tong Üniversitesi üstlenecek. Tasarım ve inşaat çalışmalarını ise Çin Devlet Gemi İnşa Şirketi'nin (CSSC) iştiraki Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding yürütecek. Açıklanan takvime göre platformun inşasına 2028 yılında başlanacak. Haziran 2030'da ise tamamlanarak teslim edilmesi hedefleniyor.

Projenin en önemli özelliklerinden biri, araştırma merkezinin sabit bir noktada kalmayacak olması. Kendi tahrik sistemi sayesinde farklı araştırma bölgelerine hareket edebilecek platform, bilim insanlarının açık denizlerde uzun süre çalışmasına imkan tanıyacak.

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Türünün tek örneği! Çin yüzer ada inşa ediyor

TAM 74 BİN TON! BOYUTLARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Çin basınında yer alan teknik bilgilere göre dev platform, yaklaşık 138 metre uzunluğa ve 85 metre genişliğe sahip olacak. Ana güvertesinin yüksekliği ise 45 metreyi bulacak. 74 bin ton deplasman kapasitesiyle tasarlanan yapının azami hızı 11 knot, yani saatte yaklaşık 20,4 kilometre olacak.

Platformun tasarımında çift gövdeli katamaran mimarisi ile yarı batabilir bir ana yapı bir araya getirilecek. Bu sayede özellikle açık denizlerde karşılaşılan sert hava koşullarında dengenin korunması ve dalgaların etkisinin azaltılması amaçlanıyor.

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Türünün tek örneği! Çin yüzer ada inşa ediyor

9 METRELİK DALGALARA VE GÜÇLÜ TAYFUNLARA DAYANACAK

Dev araştırma adasının en dikkat çekici özelliklerinden biri de zorlu hava koşullarına karşı dayanıklılığı olacak. Platformun, dalga yüksekliğinin 6 ila 9 metreye ulaştığı deniz koşullarında çalışmalarını sürdürebilecek şekilde tasarlandığı belirtiliyor. Ayrıca saatte yaklaşık 266 kilometreyi aşan rüzgarların görüldüğü güçlü tayfunlara karşı da dayanıklı olması hedefleniyor.

Çift gövdeli tasarımın sağlayacağı denge, bilim insanlarının dalgalı denizlerde uzun süreli araştırmalar yapabilmesi açısından önem taşıyor.

Üstelik platform, sabit bir araştırma istasyonundan farklı olarak ihtiyaç duyulduğunda bulunduğu bölgeden ayrılıp başka bir araştırma sahasına geçebilecek.

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Türünün tek örneği! Çin yüzer ada inşa ediyor

İÇERİSİNDE 6 LABORATUVAR BULUNACAK

Yüzer adada kurulacak 6 laboratuvarda deniz ve okyanus araştırmalarına odaklanılacak. Laboratuvarlarda özellikle derin denizlerde kullanılan ağır ekipmanlar, deniz sistemleri ve mühendislik teknolojileri üzerinde çalışmalar yürütülecek. Bunun yanı sıra deniz kaynaklı afetler, meteorolojik olaylar ve okyanus ekosistemlerinde zaman içerisinde meydana gelen değişimler de incelenecek.

Araştırma merkezinin uzun süre açık denizlerde kalabilmesi, kısa süreli bilimsel seferlerde gözlemlenmesi zor olan çevresel değişimlerin takip edilmesine olanak sağlayacak. Platform aynı zamanda yeni geliştirilen deniz ekipmanlarının gerçek okyanus koşullarında test edilmesi için de kullanılabilecek.

6
Türünün tek örneği! Çin yüzer ada inşa ediyor

238 KİŞİ AYLARCA DENİZİN ORTASINDA KALABİLECEK

Dev yapının yalnızca laboratuvarlardan oluşmayacağı, araştırmacılar ve mürettebat için geniş yaşam alanlarına da sahip olacağı belirtiliyor. Toplam 238 kişilik konaklama kapasitesi sayesinde bilim insanları, araştırmalarını tamamlamak için sık sık karaya dönmek zorunda kalmadan uzun süre denizde görev yapabilecek.

Böylece personel değişimi ve lojistik ihtiyaçlar nedeniyle limana dönüşlerin azaltılması, araştırmaların ise daha kesintisiz yürütülmesi amaçlanıyor.

Platformun inşasını üstlenecek Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding de büyük açık deniz yapılarındaki deneyiminden yararlanacak. Şirketin daha önce gerçekleştirdiği projeler arasında, 3 bin metreye kadar su derinliğinde çalışabilecek şekilde tasarlanan altıncı nesil yarı batabilir sondaj platformu da bulunuyor.

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