Türünün tek örneği! Çin yüzer ada inşa ediyor

Çin, denizlerde bilimsel araştırmaların sınırlarını genişletecek dev bir projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Ülke, okyanusların ortasında uzun süre görev yapabilecek, kendi gücüyle hareket edebilen 74 bin tonluk bir yüzer araştırma adası inşa edecek. Yaklaşık 413 milyon dolara mal olması beklenen platform, hem büyüklüğü hem de teknik özellikleriyle dikkat çekiyor.

Geleneksel araştırma gemilerinden farklı olarak tasarlanan dev yapı, bir geminin hareket kabiliyetini sabit bir araştırma merkezinin imkanlarıyla birleştirecek. İçerisinde 6 laboratuvar bulunacak platform, mürettebat ve bilim insanları dahil toplam 238 kişiye ev sahipliği yapabilecek. Dünyada bu amaçla geliştirilen ilk yüzer yapay ada olarak tanımlanan tesisin, özellikle uzun süreli okyanus araştırmalarında kullanılması planlanıyor.