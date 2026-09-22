Vlahovic kaç hafta yok? Sakatlık durumu ile ilgili son gelişmeler!

Beşiktaş'ın santrforu Dusan Vlahovic'ten milli maçlar öncesinde sakatlık haberi geldi. Siyah-beyazlı formayla sezona etkili başlayan Sırp futbolcunun Amedspor karşılaşmasında sakatlandığı belirtildi. Vlahovic kaç hafta yok? Detaylar…

VLAHOVİC SAKATLANDI MI?

Sırp basınından Mozzart Sport'un haberine göre Dusan Vlahovic, Beşiktaş'ın Amedspor ile oynadığı son lig maçında sakatlık geçirdi. Haberde, 26 yaşındaki futbolcunun karşılaşma sırasında birkaç kez sert müdahaleye maruz kaldığı ve yaşadığı sakatlığın bu mücadelede meydana gelmiş olabileceği aktarıldı.

Vlahovic, UEFA Uluslar Ligi maçları için Sırbistan Milli Takımı'na giderken yaşadığı sakatlık nedeniyle teknik direktör Veljko Paunovic ile iletişime geçti. Sırp santrforun, milli takımın önündeki dört UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasında görev yapamayacağını Paunovic'e bildirdiği kaydedildi.

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Vlahovic, siyah-beyazlı formayla çıktığı ilk 7 karşılaşmada 5 gol attı. Amedspor karşısında da fileleri havalandıran Sırp futbolcu, Fenerbahçe derbisinde Beşiktaş'a galibiyeti getiren gole de imza atmıştı.

VLAHOVİC KAÇ HAFTA YOK?

Dusan Vlahovic'in sakatlığı nedeniyle en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağı tahmin ediliyor. Sahalara dönüş süresi net olarak yapılan kontroller sonucu belli olacak. Sırp futbolcunun yaşadığı sakatlık nedeniyle milli takımın önündeki dört karşılaşmada forma giyemeyeceği aktarıldı.

Sırbistan, UEFA Uluslar Ligi'nde Yunanistan, Hollanda, Almanya ve 4 Ekim'de bir kez daha Hollanda ile karşı karşıya gelecek.