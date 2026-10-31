Volkswagen elektrikli Golf'e frene bastı!

VOLKSWAGEN'İN KÂRI ERİDİ, ELEKTRİKLİ GOLF RAFA KALKTI

Elektrikli Golf'ün ertelenmesinin arkasında Volkswagen'in giderek artan mali baskıları bulunuyor. Şirketin binek otomobil bölümü, 2026'nın ilk dokuz ayında yalnızca yüzde 1,3 faaliyet kâr marjına ulaşabildi. Bu sonuç, Volkswagen'in daha önce belirlediği hedeflerin oldukça gerisinde kaldı. Elektrikli otomobillere geçişin yüksek maliyeti de şirketin işini zorlaştırıyor. Avrupa'da elektrikli araç talebini karşılamakta güçlük yaşayan Volkswagen, bir yandan da daha yüksek kâr getiren içten yanmalı motorlu modellerin satışlarındaki baskıyla mücadele ediyor.

Bu tablo, şirketi yatırımlarında daha seçici davranmaya itti. Volkswagen yönetimi, mevcut kaynaklarını öncelikli projelere yönlendirirken elektrikli Golf gibi büyük yatırım gerektiren modellerin geliştirme takvimini yeniden değerlendiriyor.