Volkswagen elektrikli Golf'e frene bastı!

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İstanbul
Alman otomotiv devi Volkswagen, elektrikli otomobil planlarında geri adım attı. Markanın en köklü modellerinden Golf'ün tamamen elektrikli versiyonu için yürütülen çalışmalar belirsiz süreyle durduruldu. Daha önce iki kez ertelenen yeni ID. Golf'ün geleceği, bu kararla birlikte daha da belirsiz hale geldi. Volkswagen Finans Direktörü David Powels, şirketin son çeyrek raporunda elektrikli Golf projesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Powels, gerekli yatırımlar güvence altına alınana kadar modelin geliştirme sürecinin askıya alındığını bildirdi.
Elektrikli Golf'ün ertelenmesinin arkasında Volkswagen'in giderek artan mali baskıları bulunuyor. Şirketin binek otomobil bölümü, 2026'nın ilk dokuz ayında yalnızca yüzde 1,3 faaliyet kâr marjına ulaşabildi. Bu sonuç, Volkswagen'in daha önce belirlediği hedeflerin oldukça gerisinde kaldı. Elektrikli otomobillere geçişin yüksek maliyeti de şirketin işini zorlaştırıyor. Avrupa'da elektrikli araç talebini karşılamakta güçlük yaşayan Volkswagen, bir yandan da daha yüksek kâr getiren içten yanmalı motorlu modellerin satışlarındaki baskıyla mücadele ediyor.
Bu tablo, şirketi yatırımlarında daha seçici davranmaya itti. Volkswagen yönetimi, mevcut kaynaklarını öncelikli projelere yönlendirirken elektrikli Golf gibi büyük yatırım gerektiren modellerin geliştirme takvimini yeniden değerlendiriyor.
Volkswagen'in ikinci nesil elektrikli Golf modeli için başlangıçta 2028 yılı hedeflenmişti. Yeni otomobilin, Volkswagen ile Rivian'ın ortaklaşa geliştirdiği Scalable Systems Platform (SSP) mimarisi üzerine inşa edilmesi bekleniyordu. Ancak planlar beklendiği gibi gitmedi. Volkswagen markasının CEO'su Thomas Schäfer, bu yılın başlarında elektrikli Golf'ün piyasaya çıkışının 2030'a ertelendiğini doğrulamıştı.
Şimdi ise geliştirme çalışmalarının tamamen duraklatılması, takvimin bir kez daha değişebileceğini gösteriyor. Mevcut koşullarda elektrikli Golf'ün 2031'den önce yollara çıkması oldukça zor görünüyor.
Buna karşın Volkswagen projeden tamamen vazgeçmiş değil. Şirket, elektrikli Golf'ü iptal etmek yerine gerekli yatırımlar karşılanabilir hale gelene kadar çalışmaları beklemeye aldı.
Volkswagen, elektrikli Golf'ün yaşadığı gecikmeyi mevcut elektrikli otomobil ailesiyle aşmayı planlıyor. Yakın zamanda kapsamlı bir makyajdan geçirilen ID.3 Neo'nun ürün ömrü uzatılırken, markanın daha uygun fiyatlı elektrikli modelleri ID. Polo ve ID. Cross da Avrupa pazarındaki stratejisinde önemli bir yer tutuyor.