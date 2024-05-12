WhatsApp'ta artık başkasının profil fotoğrafı ekran görüntüsü alındığında bildirim gidiyor

12 May 2024 12:17 - Güncelleme : 12 May 2024 12:21

WhatsApp, gizlilik ve kullanıcı deneyimini geliştirmek için yeni bir özelliğin üzerinde çalışıyor.

Yeni iOS beta sürümünde keşfedilen bu özellik; profil fotoğrafı ekran görüntüsü alındığında, bir diğer değiş ile ss alındığında, kullanıcıları uyaracak.

Bu yeni özellikle birlikte, kullanıcılar profil fotoğraflarının izinsiz kullanımını daha kolay bir şekilde fark edebilecekler.

Özellikle profil fotoğraflarının izinsiz kullanımı konusunda artan endişeler göz önüne alındığında, bu tür bir bildirim sistemi kullanıcıların güvenliğini artırabilir.

WhatsApp'ın bu özelliği ne zaman tüm kullanıcılara sunacağı henüz netlik kazanmış değil.

Ancak, iOS beta sürümünde olması, yakın zamanda kullanıma sunulabileceğine işaret ediyor.