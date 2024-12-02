Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme maçları başlıyor! ZTK'da program duyuruldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluk yarışı devam ediyor. Tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği ZTK'da 4. tur eleme maçları başlıyor. Taraftarlar 4. tur eleme maçlarının oynanacağı zamanı bekliyordu.
Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği Türkiye Kupası'nda serüven devam ederken 4. eleme turu maçlarının tarihi ve saati netleşti.
Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu kura çekimi 6 Aralık Cuma gerçekleşecek.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 4. ELEME TURU MAÇLARI NE ZAMAN?
Yayınlanan takvime göre tur maçlarının tarihi belli oldu.
3 Aralık
13.00 | Alagöz Holding Iğdır FK-Muşspor
13.30 | Teksüt Bandırmaspor-Karacabey Belediyespor
15.30 | Onvo Antalyaspor-Küçükçekmece Sinopspor
18.00 | Adana Demirspor-Sebat Gençlikspor
20.30 | Reeder Samsunspor-52 Orduspor
4 Aralık
13.00 | Corendon Alanyaspor-Fethiyespor
13.30 | Erzurumspor FK-Ayvalıkgücü Belediyespor
13.30 | Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-Kırklarelispor
13.30 | Sincan Belediyesi Ankaraspor-Etimesgut Belediyespor
13.30 | Amed Sportif Faaliyetler-Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK
13.30 | 1461 Trabzon FK-Kırıkkale FK
13.30 | Gençlerbirliği-Belediye Kütahyaspor
13.30 | Anadolu Üniversitesi-Bucaspor 1928
13.30 | Anagold 24Erzincanspor-Karaköprü Belediyespor
13.30 | Çorluspor 1947-Manisa FK
13.30 | Uğur Okulları İstanbulspor-Alanya 1221 Futbol
13.30 | Menemen FK-Çimentaş Elazığspor
13.30 | Solwie Energy Fatih Karagümrük-Sarıyer
13.30 | İskenderunspor-Tire 2021 FK
13.30 | Ankara Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşı
15.30 | Karşıyaka-MKE Ankaragücü
18.00 | TÜMOSAN Konyaspor-Kepezspor
20.30| Bursaspor-Artı Değer Vanspor
5 Aralık
13.00 | Central Hospital Ümraniyespor-E Koleji Isparta 32 Spor
13.30 | Ankara Demirspor-GMG Kastamonuspor
13.30 | Karaman FK-Esenler Erokspor
15.30 | Atakaş Hatayspor-Osmaniyespor
18.00 | Çaykur Rizespor-Silivrispor
20.30 | Gaziantep FK-Batman Petrolspor
ZTK 5. TUR KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre 5. tur kura çekimi TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşecek.
Kura çekimi 14.30'da başlarken 6 Aralık Cuma günü yapılacak.