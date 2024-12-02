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Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme maçları başlıyor! ZTK'da program duyuruldu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
02 Aralık 2024 12:26 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 12:38
Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme maçları başlıyor! ZTK&#039;da program duyuruldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluk yarışı devam ediyor. Tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği ZTK'da 4. tur eleme maçları başlıyor. Taraftarlar 4. tur eleme maçlarının oynanacağı zamanı bekliyordu.

Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği Türkiye Kupası'nda serüven devam ederken 4. eleme turu maçlarının tarihi ve saati netleşti.

Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu kura çekimi 6 Aralık Cuma gerçekleşecek.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 4. ELEME TURU MAÇLARI NE ZAMAN?

Yayınlanan takvime göre tur maçlarının tarihi belli oldu. 

3 Aralık

13.00 | Alagöz Holding Iğdır FK-Muşspor 

13.30 | Teksüt Bandırmaspor-Karacabey Belediyespor 

15.30 | Onvo Antalyaspor-Küçükçekmece Sinopspor 

18.00 | Adana​ Demirspor-Sebat Gençlikspor 

20.30 | Reeder Samsunspor-52 Orduspor 

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme maçları başlıyor! ZTK'da program duyuruldu - 1. Resim

4 Aralık

13.00 | Corendon Alanyaspor-Fethiyespor 

13.30 | Erzurumspor FK-Ayvalıkgücü Belediyespor 

13.30 | Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-Kırklarelispor

13.30 | Sincan Belediyesi Ankaraspor-Etimesgut Belediyespor

13.30 | Amed Sportif Faaliyetler-Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK 

13.30 | 1461 Trabzon FK-Kırıkkale FK 

13.30 | Gençlerbirliği-Belediye Kütahyaspor 

13.30 | Anadolu Üniversitesi-Bucaspor 1928 

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme maçları başlıyor! ZTK'da program duyuruldu - 2. Resim

13.30 | Anagold 24Erzincanspor-Karaköprü Belediyespor

13.30 | Çorluspor 1947-Manisa FK 

13.30 | Uğur Okulları İstanbulspor-Alanya 1221 Futbol 

13.30 | Menemen FK-Çimentaş Elazığspor 

13.30 | Solwie Energy Fatih Karagümrük-Sarıyer 

13.30 | İskenderunspor-Tire 2021 FK 

13.30 | Ankara Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşı 

15.30 | Karşıyaka-MKE Ankaragücü 

18.00 | TÜMOSAN Konyaspor-Kepezspor

20.30|  Bursaspor-Artı Değer Vanspor 

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme maçları başlıyor! ZTK'da program duyuruldu - 3. Resim

5 Aralık

13.00 | Central Hospital Ümraniyespor-E Koleji Isparta 32 Spor 

13.30 | Ankara Demirspor-GMG Kastamonuspor 

13.30 | Karaman FK-Esenler Erokspor 

15.30 | Atakaş Hatayspor-Osmaniyespor 

18.00 | Çaykur Rizespor-Silivrispor 

20.30 | Gaziantep FK-Batman Petrolspor

ZTK 5. TUR KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre 5. tur kura çekimi TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşecek.

Kura çekimi 14.30'da başlarken 6 Aralık Cuma günü yapılacak.

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Kaynak: TGRT Haber
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