Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme maçları başlıyor! ZTK'da program duyuruldu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

02 Aralık 2024 12:26 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 12:38

Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluk yarışı devam ediyor. Tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği ZTK'da 4. tur eleme maçları başlıyor. Taraftarlar 4. tur eleme maçlarının oynanacağı zamanı bekliyordu.

Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği Türkiye Kupası'nda serüven devam ederken 4. eleme turu maçlarının tarihi ve saati netleşti. Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu kura çekimi 6 Aralık Cuma gerçekleşecek. ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 4. ELEME TURU MAÇLARI NE ZAMAN? Yayınlanan takvime göre tur maçlarının tarihi belli oldu. 3 Aralık 13.00 | Alagöz Holding Iğdır FK-Muşspor 13.30 | Teksüt Bandırmaspor-Karacabey Belediyespor 15.30 | Onvo Antalyaspor-Küçükçekmece Sinopspor 18.00 | Adana​ Demirspor-Sebat Gençlikspor 20.30 | Reeder Samsunspor-52 Orduspor 4 Aralık 13.00 | Corendon Alanyaspor-Fethiyespor 13.30 | Erzurumspor FK-Ayvalıkgücü Belediyespor 13.30 | Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-Kırklarelispor 13.30 | Sincan Belediyesi Ankaraspor-Etimesgut Belediyespor 13.30 | Amed Sportif Faaliyetler-Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK 13.30 | 1461 Trabzon FK-Kırıkkale FK 13.30 | Gençlerbirliği-Belediye Kütahyaspor 13.30 | Anadolu Üniversitesi-Bucaspor 1928 13.30 | Anagold 24Erzincanspor-Karaköprü Belediyespor 13.30 | Çorluspor 1947-Manisa FK 13.30 | Uğur Okulları İstanbulspor-Alanya 1221 Futbol 13.30 | Menemen FK-Çimentaş Elazığspor 13.30 | Solwie Energy Fatih Karagümrük-Sarıyer 13.30 | İskenderunspor-Tire 2021 FK 13.30 | Ankara Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşı 15.30 | Karşıyaka-MKE Ankaragücü 18.00 | TÜMOSAN Konyaspor-Kepezspor 20.30| Bursaspor-Artı Değer Vanspor 5 Aralık 13.00 | Central Hospital Ümraniyespor-E Koleji Isparta 32 Spor 13.30 | Ankara Demirspor-GMG Kastamonuspor 13.30 | Karaman FK-Esenler Erokspor 15.30 | Atakaş Hatayspor-Osmaniyespor 18.00 | Çaykur Rizespor-Silivrispor 20.30 | Gaziantep FK-Batman Petrolspor ZTK 5. TUR KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre 5. tur kura çekimi TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşecek. Kura çekimi 14.30'da başlarken 6 Aralık Cuma günü yapılacak. İlgili Haberler ZTK'da tek maç eleme usulü uygulanacak! Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu maçları 2024