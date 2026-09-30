Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Biyografi
Avatar
Editor
 | İrem Yarbasan
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 14:38
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 14:44

Salih Tanrıkulu kimdir, hangi görevlerde bulundu? Salih Tanrıkulu hayatı ve biyografisi....

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sermaye piyasalarındaki yatırım fonu işlemlerinin incelenmesi için DDK'yı görevlendirmesinin ardından Salih Tanrıkulu Borsa İstanbul A.Ş.'deki görevinden ayrıldı. Kariyerine Başbakanlık Uzman Yardımcısı olarak başlayan Tanrıkulu, Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde çeşitli önemli görevler üstlendi. 2024 yılında Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığı’na getirilen Salih Tanrıkulu’nun yeni görevinin ardından kariyeri ve hayatı mercek altına alındı. Peki Salih Tanrıkulu kimdir, kaç yaşında ve hangi görevlerde bulundu? İşte,kariyerine ilişkin bilinenler…

Avatar
Editor
 İrem Yarbasan
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Salih Tanrıkulu kimdir, hangi görevlerde bulundu? Salih Tanrıkulu hayatı ve biyografisi....
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 14:38
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 14:44

DDK Başkanı Salih Tanrıkulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Devlet Denetleme Kurulu'nun görevlendirildiğini açıkladı. Salih Tanrıkulu, Fon soruşturması kapsamında sermaye piyasasında yatırım fonlarının işlemleriyle ilgili denetim faaliyetlerinin mevzuata uygun yürütülmesi ve gerekli idari, hukuki tedbirlerin alınması amacıyla DDK'da görevlendirilecek. Başkan Tanrıkulu daha önce Borsa İstanbul A.Ş. bünyesindeki görevinden soruşturmayla eş zamanlı olarak ayrıldı. Peki Salih Tanrıkulu kimdir, kaç yaşında ve hangi görevlerde bulundu?

HABERİN ÖZETİ

Salih Tanrıkulu kimdir, hangi görevlerde bulundu? Salih Tanrıkulu hayatı ve biyografisi....

Bilgi Okunma süresi 43 saniyeye düşürüldü.
Devlet Denetleme Kurulu (DDK) Başkanı Salih Tanrıkulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla DDK'nın yatırım fonu işlemlerini denetlemek üzere görevlendirildiğini ve bu süreçte Borsa İstanbul A.Ş.'deki görevinden ayrıldığını açıkladı.
DDK Başkanı Salih Tanrıkulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla DDK'nın sermaye piyasasında yatırım fonlarının işlemleriyle ilgili denetim faaliyetlerini yürütmek üzere görevlendirildiğini duyurdu.
Bu görevlendirme kapsamında, gerekli idari ve hukuki tedbirlerin alınması amaçlanıyor.
Salih Tanrıkulu, fon soruşturmasıyla eş zamanlı olarak daha önce Borsa İstanbul A.Ş. bünyesindeki görevinden ayrıldı.
Salih Tanrıkulu, 1974 Ankara doğumlu olup, kamu yönetimi, ekonomi, maliye ve denetim alanlarında eğitim ve kariyer yapmıştır.
Tanrıkulu, Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı'nda çeşitli görevler üstlenmiş, OECD ve Avrupa Birliği çalışma gruplarında Türkiye'yi temsil etmiş ve NATO Mali Denetim Kurulu üyeliğinde bulunmuştur.
2015'ten beri DDK üyesi olan Tanrıkulu, 2017-2023 yılları arasında Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Başkanlığı, Kasım 2023'te DDK Başkan Vekilliği ve 7 Haziran 2024'te DDK Başkanlığı görevlerini yürütmüştür.
Bilgi Okunma süresi 43 saniyeye düşürüldü.

SALİH TANRIKULU KİMDİR?

1974 yılında Ankara'da doğan Salih Tanrıkulu, eğitim ve meslek hayatını kamu yönetimi, ekonomi, maliye ve denetim alanlarında şekillendirdi. 
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi mezunu olan Tanrıkulu lisans eğitimini burada tamamladıktan sonra ABD'de Illinois Üniversitesi'nde ekonomi alanında yüksek lisans yaptı. Kamu kariyerine 1997 yılında Başbakanlık Uzman Yardımcısı olarak başlayan Tanrıkulu, ilerleyen yıllarda Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde çeşitli görevler üstlendi.

Kariyeri boyunca vergi denetimi ve kamu maliyesi alanlarında görev yapan Tanrıkulu, OECD ve Avrupa Birliği bünyesindeki çalışma gruplarında Türkiye'yi temsil etti. 2013-2015 yıllarında Brüksel'de Maliye Müşaviri olarak görev yapan Tanrıkulu, NATO Mali Denetim Kurulu üyeliğinde de bulundu.

2015 yılında Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu üyeliğine atanan Tanrıkulu, 2017 yılından Ocak 2023'e kadar Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Başkanlığı görevini yürüttü. Kasım 2023'te DDK Başkan Vekili olan Tanrıkulu, 7 Haziran 2024 tarihinde Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığına getirildi.

Salih Tanrıkulu kimdir, hangi görevlerde bulundu? Salih Tanrıkulu hayatı ve biyografisi....


 

Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#Biyografi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.