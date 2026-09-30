DDK Başkanı Salih Tanrıkulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Devlet Denetleme Kurulu'nun görevlendirildiğini açıkladı. Salih Tanrıkulu, Fon soruşturması kapsamında sermaye piyasasında yatırım fonlarının işlemleriyle ilgili denetim faaliyetlerinin mevzuata uygun yürütülmesi ve gerekli idari, hukuki tedbirlerin alınması amacıyla DDK'da görevlendirilecek. Başkan Tanrıkulu daha önce Borsa İstanbul A.Ş. bünyesindeki görevinden soruşturmayla eş zamanlı olarak ayrıldı. Peki Salih Tanrıkulu kimdir, kaç yaşında ve hangi görevlerde bulundu?

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HABERİN ÖZETİ Salih Tanrıkulu kimdir, hangi görevlerde bulundu? Salih Tanrıkulu hayatı ve biyografisi.... Devlet Denetleme Kurulu (DDK) Başkanı Salih Tanrıkulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla DDK'nın yatırım fonu işlemlerini denetlemek üzere görevlendirildiğini ve bu süreçte Borsa İstanbul A.Ş.'deki görevinden ayrıldığını açıkladı. DDK Başkanı Salih Tanrıkulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla DDK'nın sermaye piyasasında yatırım fonlarının işlemleriyle ilgili denetim faaliyetlerini yürütmek üzere görevlendirildiğini duyurdu. Bu görevlendirme kapsamında, gerekli idari ve hukuki tedbirlerin alınması amaçlanıyor. Salih Tanrıkulu, fon soruşturmasıyla eş zamanlı olarak daha önce Borsa İstanbul A.Ş. bünyesindeki görevinden ayrıldı. Salih Tanrıkulu, 1974 Ankara doğumlu olup, kamu yönetimi, ekonomi, maliye ve denetim alanlarında eğitim ve kariyer yapmıştır. Tanrıkulu, Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı'nda çeşitli görevler üstlenmiş, OECD ve Avrupa Birliği çalışma gruplarında Türkiye'yi temsil etmiş ve NATO Mali Denetim Kurulu üyeliğinde bulunmuştur. 2015'ten beri DDK üyesi olan Tanrıkulu, 2017-2023 yılları arasında Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Başkanlığı, Kasım 2023'te DDK Başkan Vekilliği ve 7 Haziran 2024'te DDK Başkanlığı görevlerini yürütmüştür.

SALİH TANRIKULU KİMDİR?

1974 yılında Ankara'da doğan Salih Tanrıkulu, eğitim ve meslek hayatını kamu yönetimi, ekonomi, maliye ve denetim alanlarında şekillendirdi.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi mezunu olan Tanrıkulu lisans eğitimini burada tamamladıktan sonra ABD'de Illinois Üniversitesi'nde ekonomi alanında yüksek lisans yaptı. Kamu kariyerine 1997 yılında Başbakanlık Uzman Yardımcısı olarak başlayan Tanrıkulu, ilerleyen yıllarda Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde çeşitli görevler üstlendi.

Kariyeri boyunca vergi denetimi ve kamu maliyesi alanlarında görev yapan Tanrıkulu, OECD ve Avrupa Birliği bünyesindeki çalışma gruplarında Türkiye'yi temsil etti. 2013-2015 yıllarında Brüksel'de Maliye Müşaviri olarak görev yapan Tanrıkulu, NATO Mali Denetim Kurulu üyeliğinde de bulundu.

2015 yılında Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu üyeliğine atanan Tanrıkulu, 2017 yılından Ocak 2023'e kadar Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Başkanlığı görevini yürüttü. Kasım 2023'te DDK Başkan Vekili olan Tanrıkulu, 7 Haziran 2024 tarihinde Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığına getirildi.



