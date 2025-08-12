Bayraktar TB2 SİHA'sı ormanı kundaklama anını yakaladı!

Arnavutluk ordusunun envanterine geçtiğimiz yıl alınan Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçları (SİHA), ülkedeki yangınların denetimindeki operasyonlarda kullanıldı. TB2’ler denetimler sırasında katıldığı operasyon sırasında "kundaklama" anını tespit etti. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama görüntüleri "Bilerek ateş yakmak sadece suç değil, dünyamıza ve çocuklarımıza ihanettir. İşte bugün Hava Kuvvetleri’nin insansız hava araçları tarafından kaydedilen kasıtlı kundaklamanın görüntüleri" ifadeleriyle paylaştı.

"Küresel ısınma ve özellikle tüm Akdeniz ülkelerini zorladığı bu zor dönemde, Ceza Kanunu'nda kundaklama ile cinayet eş değer tutmak zorunda kalacağız" diyen Rama, "Bunlar kundaklama şüphesi olduğu Bayraktar dronunun görüntüleri" ifadesini kullandı.