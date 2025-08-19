Köpek balığı dalgıcı metrelerce sürükledi! O anlar kameraya yansıdı

Avustralya'da bir dalgıç, büyük bir kaplan köpek balığı tarafından çevrelenip 10 metre derinliğe sürüklendiği tüyler ürpertici anı GoPro kamerasıyla kaydetti.

Jasmine Warneford ve Sam Anderson, Avustralya'nın Kalbarri bölgesinin açıklarında yaptıkları dalış sırasında köpek balığının hedefi oldular.

YAKLAŞIK 10 METRE SUDA SÜRÜKLENDİ

Warneford'un beline bağlanmış şamandıra misinasının ucundaki başka bir balığı çekmeye başlayan köpek balığı, yemeğiyle birlikte uzaklaşırken, Warneford da arkasından yaklaşık 10 metre suda sürüklendi.

Sonunda şamandıra ipini kesip köpek balığının elinden kurtulmayı başaran Warneford, durumdan kurtulabilmesinin tek sebebinin sakin kalması olduğuna inanıyordu.