ABD Başkanı Biden'ın gafına First Lady müdahalesi! Eşini başka bir kadınla karıştırdı

20 Temmuz 2024 09:16 - Güncelleme : 20 Temmuz 2024 09:32

ABD Başkanı Joe Biden, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri öncesi gaflarına bir yenisini daha ekledi. Katıldığı resmi bir resepsiyon sırasında eşini başka bir kadın sandı. Eşi sandığı kadının bir süre elini tutan Biden'a, eşi Jill Biden müdahale etti.

Biden, katıldığı resepsiyonda mavi elbise giymiş bir kadını eşi sanarak elini tuttu. Kadınla el ele göz göze sohbet eden Biden'a eşi Jill Biden müdahale etti. First Lady Biden hemen araya girerek ikiliyi ayırdı.

BIDEN BÜYÜK ŞAŞKINLIK YAŞADI

Eşini bir anda yanında gören Biden, büyük şaşkınlık yaşadı. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı. Öte yandan konuya ilişkin Beyaz Saray'dan herhangi bir açıklama yapılmadı.