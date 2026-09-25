ABD Şi Cinping’e kırmızı halı serdi ama yine de istediği parçayı alamadı

PARÇALAR HONG KONG'A NEDEN GÖNDERİLDİ?

Olayın en büyük soru işareti ise sevkiyat rotasında yaşananlar. Bloomberg’ün kaynaklarından birine göre kargo ABD'ye giderken Güney Kore'de durdu, ardından Hong Kong'a yönlendirildi. Ancak sevkiyatın neden Güney Kore'de durduğu, Hong Kong rotasının kim tarafından belirlendiği ve yönlendirmenin kasıtlı mı yoksa yanlışlıkla mı yapıldığı henüz bilinmiyor.

Daha önce F-35 parçalarının beklenmedik şekilde Hong Kong'a yönlendirildiği ve geri alınamadığı gündeme gelmişti. Yeni iddia ise parçaların Çin hükümetinin elinde olduğu yönünde. Çin Dışişleri Bakanlığı ise 24 Eylül'de olaydan haberdar olmadığını açıkladı.