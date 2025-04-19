ABD'de uçak nehre düştü! Ölüler var

ABD'nin Nebraska eyaletinde küçük bir uçak nehre düştü. Kaza sonucu ilk belirlemelere göre, 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

ABD'nin Nebraska eyaletindeki yerel polis, küçük bir uçağın, eyaletin doğusundaki Platte Nehri boyunca seyahat ettiğini ve dün yerel saatle 20.15'te Fremont şehrinin güneyinde suya çakıldığını duyurdu.

Kaza sonrası uçakta yer alan 3 kişinin de hayatını kaybettiği belirtilirken, ölenlerin kimlikleri açıklanmadı.

Federal Havacılık İdaresinin (FAA), kazaya ilişkin soruşturmayı denetleyeceği aktarıldı.