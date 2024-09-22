Acımasız katliama misilleme: Hizbullah, İsrail'in askeri üssünü bombaladı! İşte bölgede yaşanan son gelişmeler

22 Eylül 2024 11:07 - Güncelleme : 22 Eylül 2024 11:15

İsrail'in eşi benzeri görülmemiş çağrı ve telsiz cihazları saldırısına Hizbullah'tan karşılık geldi. İsral'e füze saldırısı gerçekleştiren Hizbullah, askeri üssü bombaladı. İsrail Savunma Kuvvetleri, füzelerin bir kısmının engellenebildiğini bir kısmının ise Hayfa yakınlarına isabet ettiğini duyurdu. Saldırıda en az 3 kişi yaralandı.

Canlı Anlatım Özeti LÜBNAN'DA ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI

İSRAİL'DEN HİZBULLAH'A HAVA SALDIRISI

İSRAİL'DE EĞİTİME ARA

İSRAİL YARALI SAYISINI AÇIKLADI

İSRAİL'İN ASKERİ ÜSSÜNE 2 FÜZE

22.09.2024 10:59

LÜBNAN​'DA ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada konuya ilişkin bilgi verildi. Söz konusu saldırıda 8 kişinin daha yaşamını yitirdiğine işaret edilen açıklamada, ölenlerin sayısının 45'e yükseldiği belirtildi. Açıklamada, saldırıya uğrayan bina ve çevrede enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğü ve ölenler arasında kimlikleri henüz belirlenmeyenlerin bulunduğu aktarıldı. Kimlik tespiti için cesetlerden DNA örnekleri alındığı kaydedildi.

22.09.2024 10:27

İSRAİL'DEN HİZBULLAH​'A HAVA SALDIRISI

Hizbullah'ın füze saldırısına karşılık İsrail hava saldırısı başlattı. Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre, gece saldırılarının ardından sabahın erken saatlerinden itibaren Nebatiye kentine bağlı Ayn Kana, Cibaa beldeleri İsrail savaş uçaklarının hedefi oldu.

İsrail, ülkenin güneyindeki sınıra yakın bölgede yer alan Litani Nehri boyunca Ayta Şaab, Hayyam, Curmuk beldelerine hava saldırıları düzenledi. Aynı bölgeler, İsrail topçuları tarafından da gece boyunca bombalandı.

22.09.2024 10:00

İSRAİL'DE EĞİTİME ARA

Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyindeki Celile ve Hayfa'nın doğusuna yönelik saldırılarının ardından İsrail'in Acre, Nahariyye, Tiberya, Safed ve Hayfa kentlerinde eğitime ara verildi.

22.09.2024 09:52

İSRAİL YARALI SAYISINI AÇIKLADI

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Hizbullah tarafından Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine yaklaşık 85 roket fırlatıldığı bildirildi. IDF, ''Roketlerin bir kısmı önlendi, bir kısmı ise Hayfa yakınlarındaki Kiryat Bialik ve Aşağı Celile'deki Moreshet'e isabet etti'' açıklamasını yaptı. Açıklamada, Kiryat Bialik'e düşen bir roketin 3 kişinin yaralanmasına neden olduğu kaydedildi.

22.09.2024 09:00

İSRAİL'İN ASKERİ ÜSSÜNE 2 FÜZE

Hizbullah tarafından yapılan bir başka açıklamada ise, İsrail’in Ramat David Hava Üssüne Fadi 1 ve Fadi 2 füzesi fırlattığı aktarıldı. Açıklamada, saldırıların “Lübnan'ın çeşitli bölgelerini hedef alan ve çok sayıda sivilin şehit düşmesine yol açan İsrail saldırılarına” cevap olduğu belirtildi.

22.09.2024 08:50

ACIMASIZ KATLİAMA KARŞILIK

Lübnan Hizbullah'ı İsrail'e karşı misilleme saldırılarına başladı. İsrail'in çağrı ve telsiz cihazlarını patlamasının ardından intikam yemini eden Hizbullah, İsrail'de bulunan savunma teknolojisi şirketi Rafael Şirketi’nin kompleksini bombaladı.

Açıklamada, “İsrail'in Hayfa kentinin kuzeyinde bulunan komplekse onlarca Fadi 1 ve Fadi 2 füzesi ile Katyuşa roketleri fırlatıldı” denildi. Hareket saldırıyı ''İsrail düşmanının Salı ve Çarşamba günleri Lübnan'ın çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği acımasız katliama ilk cevap'' olarak nitelendirdi.