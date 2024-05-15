Afganistan'da askeri helikopter düştü

15 May 2024 10:47 - Güncelleme : 15 May 2024 10:58

Afganistan’ın orta kesiminde yer alan Ghor vilayetinin Firoz Koh kentinde bir askeri helikopter, Harirud Nehri'nin kıyısına düştü. Kazanın ardından bölgede yaşayan sakinler olay yerine koştu.

ÖLÜ VE YARALI OLUP OLMADIĞI BİLİNMİYOR

Kazaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, ölü ve yaralı olup olmadığı belirsizliğini koruyor.