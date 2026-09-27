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Dünya
Avatar
Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
27.09.2026
saat ikonu 23:07
|
GÜNCELLEME:
27.09.2026
saat ikonu 23:07

Aleksandar Vucic cumhurbaşkanlığından istifa etti: Şimdi başbakanlık için yarışacak

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic 25 Ekim'deki erken genel seçim öncesinde istifa ettiğini duyurdu. Vucic bu kez başbakan adayı olarak seçime girecek.

Avatar
Editor
 Banu İriç
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Aleksandar Vucic cumhurbaşkanlığından istifa etti: Şimdi başbakanlık için yarışacak
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
27.09.2026
saat ikonu 23:07
|
GÜNCELLEME:
27.09.2026
saat ikonu 23:07

Cumhurbaşkanı , 25 Ekim'de yapılacak erken genel seçim öncesinde görevinden istifa ederek, görevi yarın Meclis Başkanı Ana Brnabic'e devredeceğini ve cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunun aralık ayı sonuna kadar yapılması gerektiğini açıkladı.

Aleksandar Vucic cumhurbaşkanlığından istifa etti: Şimdi başbakanlık için yarışacak

VUCİC CUMHURBAŞKANLIĞINI BIRAKTI, BAŞBAKANLIK İÇİN YARIŞACAK

 Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, bu akşam Cumhurbaşkanlığı binasında gerçekleştirdiği basın toplantısıyla görevinden istifa ettiğini açıkladı. İstifa belgesine de imza attığı basın toplantısında Vucic, "Yarın sabah görevi Cumhurbaşkanlığına vekalet edecek olan (Meclis Başkanı) Sayın Brnabic'e devredeceğim. Anayasa ve yasalar gereği aralık ayının sonuna kadar cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunu yapmış olmamız gerekiyor" dedi.
Cumhurbaşkanlığındaki ikinci dönemine son verdiği basın toplantısı sırasında Vucic, görevi süresinde elde edilen ilerlemelere ve zorluklara değindi. Son dört buçuk yılda Avrupa'da yaptığı her toplantının kendisi için "eziyet" olduğunu ve her toplantıda ilk sorunun "Rusya'ya neden yaptırım uygulamadıkları" olduğunu vurgulayan Aleksandar Vucic, "Ruslarla olan görüşmeler de zor oldu. Çünkü onların amacı (Sırbistan'ın petrol sanayisi şirketi) NIS'i ne pahasına olursa olsun ellerinde tutmaktı. Diğerlerinin amacı da bunu Rusya'nın elinden almak. Sonunda zarar gören Sırbistan oluyordu. Sonuçta bunu yapmak kolay olmadı ve gelecekte de olmayacak" diye konuştu.
Sırbistan'da düşen doğum oranları ve dış göç nedeniyle düşen nüfusa gönderme yapan Vucic, "Gerçek şu ki bugün özellikle son derece düşük doğal nüfus artışı nedeniyle nüfusumuz 500 bin kişi azalmış durumda. Fakat 2012'ye kıyasla kayıtlı çalışan sayısı 500 bin fazla. Veriler ve elde edilen sonuçlar bu şekilde" ifadelerini kullandı.

VUCİC'TEN AF KARARI


Görev süresindeki en başarısız başlığın eğitim olduğunu söyleyen ve burada iktidar muhalifi boykotlar nedeniyle yükseköğretimde yaşanan aksaklıklara dikkat çeken Sırbistan Cumhurbaşkanı, "Hepimiz sorumsuz davrandık. Biz iktidardakiler buna izin verdiğimiz, diğerleri de kendi çıkarlarını çocuklarımızın ve geleceğimizin çıkarlarının önüne asla koymamaları gerektiği için. Burada öğretmenlerin ve öğretim üyelerinin bir kısmını kastediyorum. Önümüzdeki yıllarda bize pahalıya mal olacak korkunç hatalar yaptık" şeklinde konuştu. Vucic, 23'ü iktidar aleyhindeki protesto eylemleriyle bağlantılı olanlar olmak üzere toplam 49 kişi için af kararı aldığını da duyurdu.
Vucic'in istifasını açıkladığı konuşma öncesinde ellerinde Sırbistan bayrakları ile Cumhurbaşkanlığı binası önünde toplanan kalabalık, Vucic lehine sloganlar attı. Kalabalığa kısaca hitap eden Vucic, bunun binadaki son akşamı olduğunu ve yarından itibaren "onlardan biri" olacağını söyledi.

BAŞBAKAN ADAYI OLUYOR

Cumhurbaşkanlığı görevinden istifa eden Aleksandar Vucic, 25 Ekim'de yapılacak erken genel seçimlerde kurucuları arasında yer aldığı Sırp İlerleme Partisi (SNS) ve koalisyon ortakları tarafından desteklenen "Birleşik Sırbistan" seçim listesinin başbakan adayı olarak yarışacak.

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#Aleksandar Vucic
#sırbistan
#Ana Brnabic
#Sırp İlerleme Partisi
#Erken Genel Seçim
#Dünya
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