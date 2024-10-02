Biden felaket planını ağzından kaçırdı! 'İran’ın nükleer tesislerine saldırıyı desteklemiyorum'

02 Ekim 2024 21:24 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 21:40

İsrail, Orta Doğu'da savaş hazırlığını geniş bir alana yaymak için katliamlarını sürdürüyor... Önce Gazze, sonra Lübnan saldırıları sonrası İran bölgedeki hakimiyetini korumak için İsrail'i füze bombardımanına tuttu. Yaşanan gerilim devam ederken, İsrail'in en büyük destekçisi ABD'den itiraf gibi bir açıklama geldi. ABD Başkanı Joe Biden, felaket planını ağzından kaçırdı. Biden, İsrail'in İran'a ait nükleer tesislere olası saldırısını desteklemediğini ve Tahran'a "orantılı" karşılık vermesi gerektiğini söyledi.

İsrail'in Gazze Şeridi​'ni işgal ettiği savaşta dört gün sonra bir yıl doluyor. Lübnan'da sınır çatışmaları eylül sonu itibarıyla bir savaşa dönüştü. Hizbullah​ ve İsrail işgal birlikleri sınır hattında karşı karşıya geliyor.

İsrail İran​'a misilleme kararı aldı. Önceki gece füzeler ateşlendi, Orta Doğu karıştı. Savaş sinyalleri tüm dünyayı ayağa kaldırdı. Son dakikaların ardı arkası kesilmezken, ABD Başkanı Joe Biden​'den dikkat çeken açıklamalar geldi.

ABD Başkanı Biden, Orta Doğu'daki son duruma ilişkin değerlendirmede bulundu. Biden, İsrail'in İran'a ait nükleer tesislere olası bir saldırısını desteklemediğini belirtti.

ORANTILI ŞEKİLDE OLMALI

İsrailli muhataplarıyla görüşmelerin devam ettiğini ve İran'a nasıl bir karşılık verileceğini ele aldıklarını aktaran Biden, ayrıca G7 liderleriyle bugün ortak telekonferans görüşmesi yaptıklarını ve İsrail'in "orantılı şekilde" karşılık vermesi konusunda mutabık olduklarını kaydetti.

Biden, İran'ın son saldırılarının ardından "İran çok yoldan çıktı." yorumunu yaptı.

BİDEN İRAN'A YENİ YAPTIRIMLARI G7 LİDERLERİYLE GÖRÜŞTÜ

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'e füze saldırısı düzenleyen İran'a yeni yaptırımlar dahil verilecek karşılığın neler olabileceğini G7 liderleriyle ele aldı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Biden'ın, G7 ülkelerinin liderleriyle ortak telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada şöyle denildi; "Biden ve G7, İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarını kesin şekilde kınamaktadır. Bugün Başkan Biden, İran'ın İsrail'e yönelik kabul edilemez saldırısını görüşmek ve yeni yaptırımlar dahil İran'ın bu saldırısına verilecek karşılığın koordine edilmesi için G7 liderleriyle görüştü.

ABD ile G7'nin İsrail'in güvenliğine olan bağlılığının vurgulandığı görüşmede, Orta Doğu'da bundan sonraki sürece ilişkin de değerlendirmelerin yapıldığı bildirildi."