Dünyanın en düşük doğurganlığı olan ülkede beşizleri oldu! 'Power Rangers' bebeklere 4,3 milyon TL destek

02 Ekim 2024 11:47 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 12:08

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, beşizlerin doğumu nedeniyle ebeveynleri tebrik etti. Dünyanın en düşük doğurganlığına sahip ülkede umut veren bu haberle birlikte devlet beşiz dünyaya getiren çifte yardımda bulundu.

Dünyanın en düşük doğurganlık oranıyla boğuşan Güney Kore​'de beşiz bebeği olan bir çift, doğum​ yardımı kapsamında 170 milyon won (yaklaşık 4,3 milyon TL) aldı.

Gyeonggi ilinde yaşayan Kim Joon-yeong ve Sagong Hye-ran çiftinin beşizleri 20 Eylül'de dünyaya geldi. Beşizlerden üçü erkek, ikisinin kız çocuğu olduğu belirtildi.

Straits Times'a göre bu, ülkenin ilk doğal beşiz doğumuydu. 1987 ve 2021'de kaydedilen daha önceki beşiz doğumlarda tıbbi döllenme kullanılmıştı.

Korea Joongang Daily'nin haberine göre, 31 yaşındaki Kim, bebeklerine "Power Rangers" adlı çizgi filmden esinlenerek bir gebelik takma adı olan "PangPang Rangers" adını verdiğini söyledi.

DEVLET TARAFINDAN DESTEK GELDİ

Ülkede beşizlerin nadiren dünyaya gelmesi, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol​'un onları "Power Rangers" diye adlandırıp hem ebeveynleri hem de sağlık personelini tebrik eden açıklamalarına neden oldu.

Gazete ayrıca Yoon'un çifte kırmızı, turuncu, sarı, yeşil ve mavi olmak üzere 5 renkte bebek kıyafetleri ve doğum sonrası iyileşmeyi destekleyen bir gıda olan doğal olarak yetişmiş deniz yosunu içeren hediyeler gönderdiğini belirtti.

Bebekler geçen hafta cuma günü St. Mary's Hastanesi'nde sezaryen doğumla dünyaya geldi.

Doğu Asya ülkesi, ülkede hızla düşen doğum oranıyla mücadele ediyor ve insanları daha fazla çocuk sahibi olmaya teşvik etmek için programlar yürütüyor. Doğurganlık oranı 2022'de 0,78 gibi tarihi bir rakama gerileyerek dünya genelinde en düşük seviyeye inmiş ve yenilenme oranının epey altında kalmıştı.

"ULUSAL ACİL DURUM"

Düşen doğum oranını "ulusal acil durum" diye niteleyen Başkan Yeol, "Düşük Doğum Oranıyla Mücadele Planlama Bakanlığı" kurulduğunu duyurdu.

Ailenin yaşadığı Dongducheon'un belediyesi, yıllık satışları 1 milyar wonun (yaklaşık 25,8 milyon TL) altında olan herhangi bir mağazada kullanılabilecek 15 milyon won (yaklaşık 385 bin TL) nakit kuponu sağlayacak. Bu kuponlar, şehrin ilk çocuk için 1 milyon won (yaklaşık 25 bin TL), ikinci çocuk için 1,5 milyon won (yaklaşık 38 bin TL), üçüncü çocuk için 2,5 milyon won (yaklaşık 65 bin TL) ve 4'üncü ve sonrası için 5 milyon won (yaklaşık 129 bin TL) sunan doğum teşvik paketinin bir parçası.

Ebeveynler ayrıca doğum sonrası bakım desteği olarak 3.5 milyon won (yaklaşık 90 bin TL) alacak.

Buna ek olarak, "İlk Buluşma Kuponu" adı verilen 14 milyon wonluk (yaklaşık 361 bin TL) tek seferlik bir ödemenin yanı sıra, her ikisi de zamana yayılmış olmak üzere toplam 85 milyon wonluk (yaklaşık 2,2 milyon TL) aylık ebeveyn ödeneği ve 47,5 milyon wonluk (yaklaşık 1,2 milyon TL) çocuk ödeneği alacaklar.

Güney Kore'nin demografik krizinden bir dizi faktör sorumlu tutuluyor ancak artan hayat pahalılığı ve düşen yaşam kalitesine yönelik hayal kırıklığı bunun başlıca nedeni olarak görülüyor.