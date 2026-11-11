Elektriğin en pahalı olduğu ülkeler açıklandı: Türkiye'nin sıralaması şaşırttı

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İstanbul
Dünyada elektrik fiyatlarının en yüksek olduğu ülkeler açıklandı. En başta Bermuda olurken, Avrupa ülkeleri de listenin üst sıralarını domine etti. 2025 için geçerli olan verilere göre, Türkiye'de ise konut elektriğinin ortalama kilovatsaat fiyatı 6,7 sent olarak hesaplandı.
World Population Review tarafından derlenen verilere göre; kilovatsaat başına 46,5 sentlik elektrik fiyatıyla Bermuda elektriğin en pahalı olduğu bölge oldu.
Türkiye ise elektrik fiyatlarının en yüksek olduğu ülkeler arasında bulunmuyor. Türkiye'nin 144 ülke ve bölgenin değerlendirildiği sıralamada 109. sırada yer aldığı belirtiliyor.
2025 yılı elektrik fiyatları incelendiğinde Bermuda, kilovatsaat başına 0,465 dolarlık ortalama fiyatla ilk sırada yer aldı. İrlanda 0,444 dolarla ikinci, İtalya 0,419 dolarla üçüncü sıraya yerleşti.
İşte 2025 verilerine göre elektriğin en pahalı olduğu ilk 20 ülke ve bölge...