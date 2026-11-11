Elektriğin en pahalı olduğu ülkeler açıklandı: Türkiye'nin sıralaması şaşırttı

Dünyada elektrik fiyatlarının en yüksek olduğu ülkeler açıklandı. En başta Bermuda olurken, Avrupa ülkeleri de listenin üst sıralarını domine etti. 2025 için geçerli olan verilere göre, Türkiye'de ise konut elektriğinin ortalama kilovatsaat fiyatı 6,7 sent olarak hesaplandı.