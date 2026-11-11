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Elektriğin en pahalı olduğu ülkeler açıklandı: Türkiye'nin sıralaması şaşırttı

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
11.11.2026
saat ikonu 17:41
|
GÜNCELLEME:
11.11.2026
saat ikonu 17:44
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Elektriğin en pahalı olduğu ülkeler açıklandı: Türkiye'nin sıralaması şaşırttı

Dünyada elektrik fiyatlarının en yüksek olduğu ülkeler açıklandı. En başta Bermuda olurken, Avrupa ülkeleri de listenin üst sıralarını domine etti. 2025 için geçerli olan verilere göre, Türkiye'de ise konut elektriğinin ortalama kilovatsaat fiyatı 6,7 sent olarak hesaplandı.

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Elektriğin en pahalı olduğu ülkeler açıklandı: Türkiye'nin sıralaması şaşırttı

TÜRKİYE'DE ELEKTRİK FİYATI 7 SENTİN ALTINDA KALDI

World Population Review tarafından derlenen verilere göre; kilovatsaat başına 46,5 sentlik elektrik fiyatıyla Bermuda elektriğin en pahalı olduğu bölge oldu.

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Elektriğin en pahalı olduğu ülkeler açıklandı: Türkiye'nin sıralaması şaşırttı

Türkiye ise elektrik fiyatlarının en yüksek olduğu ülkeler arasında bulunmuyor. Türkiye'nin 144 ülke ve bölgenin değerlendirildiği sıralamada 109. sırada yer aldığı belirtiliyor.

ELEKTRİĞİN EN PAHALI OLDUĞU ÜLKE BERMUDA OLDU

2025 yılı elektrik fiyatları incelendiğinde Bermuda, kilovatsaat başına 0,465 dolarlık ortalama fiyatla ilk sırada yer aldı. İrlanda 0,444 dolarla ikinci, İtalya 0,419 dolarla üçüncü sıraya yerleşti.

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Elektriğin en pahalı olduğu ülkeler açıklandı: Türkiye'nin sıralaması şaşırttı

İşte 2025 verilerine göre elektriğin en pahalı olduğu ilk 20 ülke ve bölge...

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Elektriğin en pahalı olduğu ülkeler açıklandı: Türkiye'nin sıralaması şaşırttı

1) BERMUDA: 0,465 DOLAR/KWH

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Elektriğin en pahalı olduğu ülkeler açıklandı: Türkiye'nin sıralaması şaşırttı

2) İRLANDA: 0,444 DOLAR/KWH

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Elektriğin en pahalı olduğu ülkeler açıklandı: Türkiye'nin sıralaması şaşırttı

3) İTALYA: 0,419 DOLAR/KWH

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Elektriğin en pahalı olduğu ülkeler açıklandı: Türkiye'nin sıralaması şaşırttı

4) CAYMAN ADALARI: 0,411 DOLAR/KWH

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Elektriğin en pahalı olduğu ülkeler açıklandı: Türkiye'nin sıralaması şaşırttı

5) LİHTENŞTAYN: 0,407 DOLAR/KWH

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Elektriğin en pahalı olduğu ülkeler açıklandı: Türkiye'nin sıralaması şaşırttı

6) ALMANYA: 0,404 DOLAR/KWH

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Elektriğin en pahalı olduğu ülkeler açıklandı: Türkiye'nin sıralaması şaşırttı

7) BELÇİKA: 0,402 DOLAR/KWH

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Elektriğin en pahalı olduğu ülkeler açıklandı: Türkiye'nin sıralaması şaşırttı

8) BİRLEŞİK KRALLIK: 0,399 DOLAR/KWH

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Elektriğin en pahalı olduğu ülkeler açıklandı: Türkiye'nin sıralaması şaşırttı

9) İSVİÇRE: 0,364 DOLAR/KWH

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Elektriğin en pahalı olduğu ülkeler açıklandı: Türkiye'nin sıralaması şaşırttı

10) DANİMARKA: 0,358 DOLAR/KWH

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Elektriğin en pahalı olduğu ülkeler açıklandı: Türkiye'nin sıralaması şaşırttı

11) ÇEKYA: 0,353 DOLAR/KWH

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Elektriğin en pahalı olduğu ülkeler açıklandı: Türkiye'nin sıralaması şaşırttı

12) BAHAMALAR: 0,353 DOLAR/KWH

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Elektriğin en pahalı olduğu ülkeler açıklandı: Türkiye'nin sıralaması şaşırttı

13) AVUSTURYA: 0,342 DOLAR/KWH

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Elektriğin en pahalı olduğu ülkeler açıklandı: Türkiye'nin sıralaması şaşırttı

14) KIBRIS: 0,338 DOLAR/KWH

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Elektriğin en pahalı olduğu ülkeler açıklandı: Türkiye'nin sıralaması şaşırttı

15) CAPE VERDE: 0,328 DOLAR/KWH

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Elektriğin en pahalı olduğu ülkeler açıklandı: Türkiye'nin sıralaması şaşırttı

16) BARBADOS: 0,312 DOLAR/KWH

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Elektriğin en pahalı olduğu ülkeler açıklandı: Türkiye'nin sıralaması şaşırttı

17) GUATEMALA: 0,294 DOLAR/KWH

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Elektriğin en pahalı olduğu ülkeler açıklandı: Türkiye'nin sıralaması şaşırttı

18) HOLLANDA: 0,286 DOLAR/KWH

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Elektriğin en pahalı olduğu ülkeler açıklandı: Türkiye'nin sıralaması şaşırttı

19) ESTONYA: 0,286 DOLAR/KWH

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Elektriğin en pahalı olduğu ülkeler açıklandı: Türkiye'nin sıralaması şaşırttı

20) JAMAİKA: 0,285 DOLAR/KWH

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Elektriğin en pahalı olduğu ülkeler açıklandı: Türkiye'nin sıralaması şaşırttı

109) TÜRKİYE: 0,067 DOLAR/KWH

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