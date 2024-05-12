Endonezya şokta! Öğrencileri taşıyan otobüs kaza yaptı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

12 May 2024 13:28 - Güncelleme : 12 May 2024 13:36

Arjantin’de feci kaza! Yolcu treni boş trene çarptı: Çok sayıda yaralı var

Arjantin’de feci kaza! Yolcu treni boş trene çarptı: Çok sayıda yaralı var

Endonezya’da iki yolcu treni çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Endonezya’da iki yolcu treni çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Batı Cava eyaleti polis sözcüsü Jules Abraham Abast, yaptığı açıklamada, aralarında lise öğrencileri ve öğretmenlerin bulunduğu 61 kişiyi taşıyan otobüsün, mezuniyet kutlamasının ardından Bandung bölgesinden Depok'ta bulunan liseye dönüşü sırasında kaza yaptığını ifade edildi.

Abast, kontrolden çıkan aracın şerit değiştirdiğini, birkaç arabaya, motosiklete ve son olarak da bir elektrik direğine çarptığını kaydetti.

KAZANIN SEBEBİ OTOBÜSÜN FRENLERİ OLABİLİR

Kaza sonucu 9 kişinin olay yerinde, 2 kişinin kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybettiğini söyleyen Abast, yaralanan 53 kişinin hastaneye sevk edildiğini ve yaralılardan bazılarının durumunun kritik olduğunu aktardı.

Abast, "Kazanın nedenini hala araştırıyoruz ancak ön soruşturma otobüsün frenlerinin arızalandığını gösteriyor." ifadesini kullandı.