Esad sonrası Şam'da ilk yılbaşı! Suriyeliler yeni yılı böyle karşıladı

01 Ocak 2025 02:32 - Güncelleme : 01 Ocak 2025 02:40

Suriye'nin başkenti Şam'da Esad rejimi sonrası ilk yılbaşı kutlandı. Binlerce Suriyeli yeni yıl kutlamalarına katılmak için Emevi Meydanı'na ve Bab Toma Meydanı'na akın etti.

Yeni yılla beraber 3 aylar da başladı: Regaip Kandili idrak edilecek

Yeni yılla beraber 3 aylar da başladı: Regaip Kandili idrak edilecek

Suriye​'de 61 yıllık kanlı Baas rejimi ve 53 yıllık Esed ailesi iktidarının devrilmesinden sonra hayat normale döndü. Binlerce Suriyeli, başkent Şam​'da hem Beşşar Esed​ rejiminin yıkılmasını hem de yeni yılı sevinç ve coşku içinde kutladı.

Yeni yıl​ kutlamalarına katılmak için Emevi Meydanı'na ve Bab Toma Meydanı'na akın eden Suriyeliler, havai fişek gösterilerini izledi.

Akşam saatlerinden itibaren meydanlara gelen çok sayıda Suriyeli, üç yıldızlı özgür Suriye bayraklarını dalgalandırdı.

Suriyeliler, farklı müzik aletleri çalarak devrim şarkılarını hep bir ağızdan söyledi.

Suriye'deki geçici hükümetin İçişleri Bakanlığı görevlileri, bu bölgeye çıkan yollarda bariyer kurarak yolu trafiğe kapattı.