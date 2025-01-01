Tgrt Haber
Haberler>Dünya>Esad sonrası Şam'da ilk yılbaşı! Suriyeliler yeni yılı böyle karşıladı

Esad sonrası Şam'da ilk yılbaşı! Suriyeliler yeni yılı böyle karşıladı

Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
01 Ocak 2025 02:32 - Güncelleme : 01 Ocak 2025 02:40
Esad sonrası Şam&#039;da ilk yılbaşı! Suriyeliler yeni yılı böyle karşıladı

Suriye'nin başkenti Şam'da Esad rejimi sonrası ilk yılbaşı kutlandı. Binlerce Suriyeli yeni yıl kutlamalarına katılmak için Emevi Meydanı'na ve Bab Toma Meydanı'na akın etti. 

Suriye​'de 61 yıllık kanlı Baas rejimi ve 53 yıllık Esed ailesi iktidarının devrilmesinden sonra hayat normale döndü. Binlerce Suriyeli, başkent Şam​'da hem Beşşar Esed​ rejiminin yıkılmasını hem de yeni yılı sevinç ve coşku içinde kutladı.

Esad sonrası Şam'da ilk yılbaşı! Suriyeliler yeni yılı böyle karşıladı - 1. Resim

Yeni yıl​ kutlamalarına katılmak için Emevi Meydanı'na ve Bab Toma Meydanı'na akın eden Suriyeliler, havai fişek gösterilerini izledi.

Esad sonrası Şam'da ilk yılbaşı! Suriyeliler yeni yılı böyle karşıladı - 2. Resim

Akşam saatlerinden itibaren meydanlara gelen çok sayıda Suriyeli, üç yıldızlı özgür Suriye bayraklarını dalgalandırdı.

Esad sonrası Şam'da ilk yılbaşı! Suriyeliler yeni yılı böyle karşıladı - 3. Resim

Suriyeliler, farklı müzik aletleri çalarak devrim şarkılarını hep bir ağızdan söyledi.

Esad sonrası Şam'da ilk yılbaşı! Suriyeliler yeni yılı böyle karşıladı - 4. Resim

Suriye'deki geçici hükümetin İçişleri Bakanlığı görevlileri, bu bölgeye çıkan yollarda bariyer kurarak yolu trafiğe kapattı.

Esad sonrası Şam'da ilk yılbaşı! Suriyeliler yeni yılı böyle karşıladı - 5. Resim

Esad sonrası Şam'da ilk yılbaşı! Suriyeliler yeni yılı böyle karşıladı - 6. Resim

İlgili Haberler

Kaynak: Anadolu Ajansı
suriyeşambeşşar esedyeni yıl

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...