Game Boy tarzı cihazla 20 saniyede güvenlik sistemini aştılar! Lüks otomobili ellerini kollarını sallayarak çaldılar

26 Aralık 2024 16:23 - Güncelleme : 26 Aralık 2024 16:56

İngiltere'nin başkenti Londra'da, yaşanan bir hırsızlık olayı akıllara durgunluk verdi. Son teknoloji ile donatılmış bir aracın güvenlik sistemini ellerindeki Game Boy benzeri cihazla 20 saniyede aştılar. Ellerini kollarını sallayarak araca binen hırsızlar, hiçbir şey olmamış gibi araçla bölgeden uzaklaştı.

Veranda hırsızı kargoyu çaldı! Ev sahibi ona unutamayacağı bir ders verdi: Tüm internete rezil oldu

Veranda hırsızı kargoyu çaldı! Ev sahibi ona unutamayacağı bir ders verdi: Tüm internete rezil oldu

İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşanan bir hırsızlık olayı, görenleri hayrete düşürdü. Öte yandan, son teknoloji ile donatılmış araçların güvenlik sistemleri akıllarda soru işaretleri oluşturdu. İki hırsız, Game Boy benzeri özel bir elektronik cihaz sayesinde 60 bin pound (2 milyon 645 bin TL) değerindeki lüks elektrikli otomobili, aile evdeyken kapının önünden çaldı.

Güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan olayda, siyah giyimli iki hırsızın Game Boy görünümlü bir cihaz sayesinde aracın güvenlik sistemini 20 saniye içinde etkisiz hale getirdiği görüldü. Uzmanlar, özellikle belirli lüks bir otomobilin bu yöntemle hedef alındığını belirtiyor.

Aracı çalınan 33 yaşındaki Mikail yaptığı açıklamada, "Evde otururken telefonuma bildirim geldi. Pencereden baktığımda araç yoktu. Çocuklarım çok korktu" ifadelerine yer verdi. Takip cihazı sayesinde aracını Streatham bölgesinde bulduğunu belirten Mikail, "Bu cihaz olmasaydı arabam şu an yurt dışında veya parçalanmış olabilirdi" ifadelerini kullandı.

OTOMOBİL FİRMASINA SERT ELEŞTİRİDE BULUNDU

Yaşanan olay sonrası otomobil firmasına sert eleştirilerde bulunan mağdur, "Araçları güvenli üretmek yerine müşterilerden ek güvenlik önlemleri almalarını istiyorlar. Hiçbir yetkili sorumluluğu üstlenmiyor" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, hırsızların çaldıkları banka kartlarıyla çeşitli işyerlerinden alışveriş yapmaya çalıştığını tespit etti. Güvenlik uzmanları, modern araçlarda anahtarsız giriş sistemlerinin ciddi risk oluşturduğunu ve araç sahiplerinin ek güvenlik önlemleri alması gerektiğini vurguluyor.

Son dönemde İngiltere'de benzer yöntemlerle araç hırsızlığı vakalarında artış yaşanıyor. Yetkililer, araç sahiplerini dikkatli olmaları ve ek güvenlik önlemleri almaları konusunda uyarıyor.