Her gün 10 saat yayın 10 kilo yemek! Genç fenomen canlı yayında hayatını kaybetti

18 Temmuz 2024 13:55 - Güncelleme : 18 Temmuz 2024 14:17

24 yaşındaki Çinli sosyal medya fenomeni Pan Xiaoting, canlı yayın sırasında aniden hayatını kaybetti. Ölümünün aşırı yemekten kaynaklandığına inanıldığı belirtildi.

Fenomenin ölümü, eğlence amaçlı aşırı yemek yemenin sağlık açısından risklerini vurgulayarak canlı yayın sektörünün düzenlenmesiyle ilgili tartışmaları alevlendirdi.

HER GÜN 10 SAAT YAYIN VE 10 KİLO YEMEK

China News'un haberine göre, her gün 10 saatten fazla bir süre boyunca canlı yayında durmadan yemek yiyen fenomen, her öğünde 10 kilogramın üzerinde yiyecek tüketmeye çalışıyordu.

Başlangıçta canlı yayınlarında düşük miktarda yiyecekler tüketerek başlayan kadın, popülerliği arttıkça bu miktarı 10 kiloya ve daha fazlasına çıkardı. Günlük 10 saatten fazla canlı yayın yapmaya başlayan fenomen, zamanla bir izleyici kitlesi edindi ve canlı yayınları aracılığıyla hediyeler aldı.

Ailesinin, kazandığı paranın vücuduna verdiği zarara değmediğini söyleyerek, kendisine yayıncılığı bırakmasını söylendiği bildirildi.

Otopsi raporunda Pan'ın karnının aşırı derecede deforme olduğu ortaya çıkarken, ayrıca midesinin sindirilmemiş yiyeceklerle dolu olduğu görüldü.