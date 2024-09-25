Hizbullah'ın İran'dan isteği ortalığı karıştırdı! İsrail saldırıları Lübnanlıları yerinden etti: Evlerinize dönmeyin!

25 Eylül 2024 09:35 - Güncelleme : 25 Eylül 2024 09:36

İsrail'in Lübnan'a hava saldırıları aralıksız devam ederken Hizbullah roketlerle karşılık vermeye devam ediyor. Son yılların en kapsamlı hava saldırısı en ölümcül olarak kayıtlara geçti. Saldırılarda 558 kişinin öldüğü, 1835 kişinin de yaralandığı belirtildi. Lübnan'ın güneyinden yüz binlerce insan kaçmaya başladı. ABD medyası, Hizbullah'ın İran'a 'doğrudan müdahale' ile saldırıya geçmesi talebinde bulunduğunu yazdı.

İsrail’in Lübnan’a düzenlediği saldırıların bilançosu: Yarım milyon kişi yerinden oldu

İsrail’in Lübnan’a düzenlediği saldırıların bilançosu: Yarım milyon kişi yerinden oldu

İsrail-Lübnan hattı ateş altında: En ölümcül günün ardından halk evlerini terk etti! Bölgede yaşanan son gelişmeler

İsrail-Lübnan hattı ateş altında: En ölümcül günün ardından halk evlerini terk etti! Bölgede yaşanan son gelişmeler

Canlı Anlatım Özeti İSRAİL'DEN LÜBNANLILARA UYARI: EVLERİNİZE DÖNMEYİN

HİZBULLAH İLK KEZ TEL AVİV'E FÜZE FIRLATTI

HİZBULLAH'TAN İRAN'A TEHLİKELİ ÇAĞRI

GÜNEYİ TERK EDENLERİ DE HEDEF ALDILAR

25.09.2024 08:55

İSRAİL'DEN LÜBNANLILARA UYARI: EVLERİNİZE DÖNMEYİN

İsrail ordusu, iki günden beri havadan yoğun saldırılara maruz bıraktığı Lübnan’ın güneyinden göç edenlere "evlerinize geri dönmeyin" uyarısı yaptı.

25.09.2024 08:16

HİZBULLAH​ İLK KEZ TEL AVİV​'E FÜZE FIRLATTI

İsrail savaş uçakları, gece Lübnan​'ın güney, doğu ve orta kesimlerindeki birçok beldeye hava saldırıları düzenleyip başkent Beyrut​'un üzerinde ses duvarını aşarken, Hizbullah da 8 Ekim 2023'ten bu yana ilk defa Tel Aviv'e füze fırlattı.

25.09.2024 08:00

HİZBULLAH'TAN İRAN'A TEHLİKELİ ÇAĞRI

ABD medyası, Hizbullah'ın İran'a 'doğrudan saldırı' için çağrıda bulunduğunu yazdı. Tahran yönetimi ise müdahaleden kaçındı. Bu durumda İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın BM Genel Kurulu için ABD'de olmasının da etkisi olduğu iddia edildi. Pezeşkiyan, New York'taki açıklamalarında, savaş isteyen tarafın İsrail olduğunu, İran'ı ise kışkırttığını fakat 'tuzağa' düşmeyeceklerini söyledi.

İranlı lider, "İsrail'in elinde başka bir Gazze olmasına izin veremeyeceklerini" dile getirdi ve "Hizbullah bunu tek başına yapamaz. Hizbullah, Batılı ülkelerin, Avrupa ülkelerinin ve ABD'nin en gelişmiş silahlarla desteklediği bir rejime karşı tek başına duramaz." ifadelerini kullandı.

Haberde, İran'ın henüz Hamas lideri İsmail Haniye'nin öldürülmesine karşılık harekete geçmediği de hatırlatıldı. Olası misilleme saldırısının bölgeyi daha da istikrarsızlaştıracağı, ABD'yi de çatışmaya çekeceği belirtildi.

25.09.2024 07:08

GÜNEYİ TERK EDENLERİ DE HEDEF ALDILAR

İsrail, Lübnan'ın güneyinde bulunan Ciye bölgesine hava saldırısı gerçekleştirdi. Ana yolda yer alan bölgenin, ülkenin güneyini terk edenlerin güzergahı olduğu belirtildi. İsrail ordusunun, Ciye'de bir depoyu da hedef aldığı ifade edildi. İsrail’in saldırısına maruz kalan Ciye bölgesi, Hizbullah’ın kalesi olarak anılan Dahiye bölgesine yakın konumda yer alıyor.

25.09.2024 06:04

BMGK LÜBNAN İÇİN TOPLANACAK

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1 hafta içinde ikinci kez Lübnan'daki gelişmeleri ele almak için acil oturumla toplanacak. Açılış konuşmasını Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres yapacak. Acil oturum, Fransa tarafından talep edildi.