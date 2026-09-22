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Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 09:35
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 09:35

İran'dan ABD'de ilk mesaj: Haklılığımızı ve çıkarlarımızı savunacağız

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Birleşmiş Milletlerin (BM) 81. Genel Kuruluna katılmak için bulunduğu ABD'nin New York şehrinde mesajını verdi.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
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İran'dan ABD'de ilk mesaj: Haklılığımızı ve çıkarlarımızı savunacağız
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 09:35
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 09:35

Dışişleri Bakanı , 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu (BMGK) için ABD'nin şehrine geldi. Arakçi, ayağının tozuyla İranlı basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 

''HEDEFİMİZ İRAN'IN HAKLILIĞINI VE ÇIKARLARINI SAVUNMAK''

New York ziyaretinin, ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaş ortamında gerçekleştiğini dile getiren Arakçi, BM Genel Kurulu kapsamında hem Cumhurbaşkanı 'ın hem de kendisinin çeşitli görüşmeler gerçekleştireceğini belirtti.

İran'dan ABD'de ilk mesaj: Haklılığımızı ve çıkarlarımızı savunacağız

Arakçi, "Öncelikle bizim en önemli hedefimiz, İran halkının haklılığını ve çıkarlarını uluslararası en büyük kürsüde savunmaktır. BM kürsüsü de en büyük kürsüdür." ifadelerini kullandı.

Arakçi, BM'nin uluslararası barışın sağlanması konusunda yetersiz kaldığını söyledi.

İran'dan ABD'de ilk mesaj: Haklılığımızı ve çıkarlarımızı savunacağız

''BM'YE GÜVEN KAYBEDİLDİ''

Bazı ülkelerin kendileri açısından her şeyi meşru gördüğünü ve uluslararası hukuku dikkate almadığını söyleyen Arakçi, bazı Avrupa ülkelerinin de bu durumun yanı sıra Filistin, Gazze, Lübnan ve İran'a yönelik işlenen suçlar karşısında sessiz kaldığını ifade etti.

BM'ye yeniden güven duyulmasının önemine işaret eden Arakçi, güvenin nasıl kaybedildiğinin ve yeniden nasıl tesis edilebileceğinin konuşulması gerektiğini dile getirdi.

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#new york
#iran
#mesud pezeşkiyan
#Abbas Arakçi
#Birleşmiş Milletler Genel Kurulu
#Dünya
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