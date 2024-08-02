İran'dan 'savaş' sinyalleri! Devlet televizyonu mesajı verdi: Önümüzdeki saatlerde... 

02 Ağustos 2024 23:34 - Güncelleme : 03 Ağustos 2024 00:25

Canlı Anlatım Özeti İSRAİL SAĞLIK BAKANLIĞI TEYAKKUZA GEÇTİ

İRAN MEDYASI: FÜZELER ATEŞLENDİ

HAMANEY'DEN DİKKAT ÇEKEN MESAJ: SİYONİST REJİM BİTTİ

İSRAİL'DEN LÜBNAN'A HAVA HAREKATI

HAMANEY YETKİYİ VERDİ!

MARANDİ'DEN DİKKAT ÇEKEN TWEET PAYLAŞIMI: GELİYOR!

"OLAĞANÜSTÜ MANZARALAR OLACAK"

03.08.2024 00:15

İSRAİL SAĞLIK BAKANLIĞI TEYAKKUZA GEÇTİ

İsrail Sağlık Bakanlığı, gerilimin tırmanmasına karşı tetikte ve hazır durumda beklediği ifade edildi.

03.08.2024 00:01

İRAN MEDYASI: FÜZELER ATEŞLENDİ

İran medyası, İran ordusunun İsrail’e sayısız füze ateşlediğini iddia etti. ABD'ye ait savaş uçakları da füzeleri etkisiz hale getirmek için havalandığı belirtiliyor.

02.08.2024 23:53

HAMANEY'DEN DİKKAT ÇEKEN MESAJ: SİYONİST REJİM BİTTİ

İran Dini Lideri Ali Hamaney, 2023 yılında daha önce attığı tweeti sabitledi. Tweet'e yer alan not ise dikkat çekti: Siyonist Rejim bitti.

02.08.2024 23:48

İSRAİL'DEN LÜBNAN'A HAVA HAREKATI

İsrail savaş uçaklarının, Lübnan'ın doğusunda bulunan Seyyid Ali kasabasına hava harekatı düzenlediği iddia edildi.

02.08.2024 23:47

HAMANEY YETKİYİ VERDİ!

İran dini lideri Ali Hamaney, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'a, İsrail'e saldırı için yetkiyi verdi. İran Dışişleri Bakanlığı Danışmanı Marandi, "Herkesi İsrail'den ayrılmaya çağırıyorum. Olacaklardan kendi hükümetleri sorumludur" dedi.

02.08.2024 23:43

MARANDİ'DEN DİKKAT ÇEKEN TWEET PAYLAŞIMI: GELİYOR!

İran Dışişleri Bakanlığı Danışmanı Muhammed Marandi de X hesabından füze fotoğrafları paylaşarak “Geliyor” ifadelerini paylaştı.

02.08.2024 23:39

"OLAĞANÜSTÜ MANZARALAR OLACAK"

İran Devlet Televizyonu'nda konuşan bir kişi "Önümüzdeki saatlerde Dünya olağanüstü manzaralara ve çok önemli gelişmelere tanık olacak" mesajını verdi.

Bu açıklamanın hemen ardından İran televizyonları normal yayınlarını keserek askeri marşlar çalmaya başladı.

02.08.2024 23:34

İSRAİL SİBER SALDIRI İLE UĞRAŞIYOR

Öte yandan Ben Gurion havaalanına yönelik siber saldırı sonrası tüm hizmetler askıya alındı. İsrail orta bölgede hava sahasını kapatmıştı ancak siber saldırı birçok hizmeti felç ettiği için bazı uçuşlar da durulmak zorunda kaldı.

İsrail hava sahası da sivil uçuşlara geçici olarak kapatıldı.