İspanya'dan korkunç görüntüler: 95 kişi boğularak can verdi

31 Ekim 2024 03:53 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 04:09

İspanya'da meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 95'e yükseldi. Servis edilen görüntüler ise felaketin boyutunu gözler önüne serdi. Caddeler resmen araç çöplüklerine dönerken, tarım alanları sular altında kaldı. İşte İspanya'da yaşanan sel felaketinden görüntüler...

Şiddetli yağış ve fırtınanın etkili olduğu İspanya'nın doğu ve güney bölgelerinde can kaybı arttı. Yetkililer, sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 95'e yükseldiğini açıkladı. Can kayıplarının 92'sinin Valencia'da, 2'sinin Castilla-La Mancha'da ve 1'inin Malaga'da yaşandığı aktarıldı.

Sel felaketinin yaşandığı bölgelerde arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, can kaybının artmasından endişe ediliyor.

METREKAREYE 500 LİTRE YAĞIŞ

Yetkililer, bazı yerlerde metrekareye 500 litreye kadar yağışın düştüğü ülkenin doğu ve güney bölgelerinde olumsuz hava şartlarının çok büyük hasara da yol açtığını, tarım alanlarının sular altında kaldığını, yüzlerce aracın hasar gördüğünü, ağaçların devrildiğini, yol ve köprülerin çöktüğünü, kara ve demir yolu ulaşımlarında ciddi aksamalar olduğunu belirtti.

Devlet Meteoroloji Ajansının (Aemet) yaptığı ilk değerlendirmeye göre, şiddetli yağış ve fırtına dolayısıyla Valensiya'nın "yüzyılın en kötü döneminden" geçtiği, Kastilya-La Mancha ve Endülüs ile bu bölgelerdeki nehirlerde yükselen su seviyesine bağlı meydana gelen sel ve su baskınlarıyla tam bir felaket yaşandığı ifade edildi.

VALENSİYA SON 28 YILIN EN FAZLA YAĞIŞINI ALDI

Valensiya'da 1996'dan bu yana metrekareye en fazla yağışın düştüğü bilgisi de paylaşıldı. Ayrıca Madrid ve Valensiya arasındaki otoyol trafiğe kapatılırken, tren seferleri de iptal edildi.

Doğuda olduğu gibi ülkenin güney bölgelerinde de çok sayıda yolun trafiğe kapatıldığı, kurtarma çalışmalarının helikopterler ve botlarla yapıldığı aktarıldı.

HÜKÜMET KRİZ MASASI KURDU

Meclis ve Senato'da bugün programlanan tüm oturumlar iptal edildi. İspanya hükümeti, olumsuz hava şartlarının yol açtığı can ve mal kayıplarından dolayı dün gece kriz masası oluşturmuştu.

3 GÜNLÜK ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ

İspanya hükümetinde Özerk Yönetimler ve Bölgesel Politikalar Bakanı ve oluşturulan Kriz Masası'nı yöneten Angel Victor Torres, meydana gelen felaketten dolayı 3 günlük ulusal yas ilan edildiğini açıkladı.

Torres, düzenlediği basın toplantısında, şiddetli yağış ve fırtınanın halen devam ettiği bölgelerde yaşayan vatandaşlara evlerinden çıkmamaları ve çoğu kapalı ve sular altında kalan yolları kullanmamaları çağrısında bulundu.