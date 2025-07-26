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 | Yusuf Özgür Bülbül

İsrail'den Gazze'ye yeni yardım adımı: 7 paletlik plan belli oldu!

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze Şeridi'ndeki insani krize yönelik yeni adımlar atacağını duyurdu. Açıklamada, hava yoluyla un, şeker ve konserve gıdalardan oluşan 7 paletlik yardımın yeniden başlayacağı ve BM konvoyları için özel insani koridorlar oluşturulacağı belirtildi...

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.07.2025
saat ikonu 23:47
|
GÜNCELLEME:
27.07.2025
saat ikonu 00:15

, 'deki insanlık felaketinin açlıktan toplu ölümlere neden olması ve artan uluslararası baskının ardından yarın Gazze'de saldırılarına birkaç saatlik "insani ara" kararı aldığını açıkladı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada da Gazze Şeridi'ndeki insani duruma yönelik yeni adımlar atılacağı belirtilerek, "Hava yoluyla yardım atışları yeniden başlayacak. Yardım, un, şeker ve konserve gıdalar içeren 7 paletlik malzeme içeriyor" denildi.

İsrail'den Gazze'ye yeni yardım adımı: 7 paletlik plan belli oldu!

7 PALETLİK MALZEME İÇERİYOR

İsrail ablukasındaki Gazze Şeridi'nde insani kriz derinleşiyor. Açlıktan ölümlerin arttığı bölgede, siviller, İsrail güçlerinin eylemleri nedeniyle gıda, ilaç ve temiz su gibi temel ihtiyaçlara ulaşamıyor. Dünyanın tepkisini çeken İsrail, duruma ilişkin yeni bir açıklama yaptı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki insani duruma yönelik yeni adımlar atılacağı belirtilerek, "Hava yoluyla yardım atışları yeniden başlayacak. Yardım, un, şeker ve konserve gıdalar içeren 7 paletlik malzeme içeriyor. Gıda ve ilaç taşıyan BM konvoylarının güvenli hareketini sağlamak üzere özel insani koridorlar tanımlanacak. Yardımları kolaylaştırmak için nüfusun yoğun olduğu bölgelerde duraklamaları uygulanabilir. İsrail'den Gazze'deki bir deniz suyu arıtma tesisine giden elektrik hattı yeniden bağlandı, böylece günlük su üretimi 20 bin metreküpe çıkarıldı" denildi.

İsrail'den Gazze'ye yeni yardım adımı: 7 paletlik plan belli oldu!

BM VE ULUSLARARASI YARDIM KURULUŞLARI SORUMLULUĞUNDA

Gazze Şeridi'nde açlık olmadığı iddia edilen açıklamada, "İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), bunun, tarafından yürütülen sahte bir kampanya olduğunu vurguluyor. Gıdanın dağıtım sorumluluğu Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası yardım kuruluşlarına aittir. Bu nedenle, BM ve uluslararası kuruluşlardan yardım dağıtımının etkinliğini artırmaları ve yardımların Hamas'ın eline geçmemesini sağlamaları beklenmektedir. Askeri operasyonlar durmamıştır. Tüm esirlerin geri getirilmesi ve Hamas'ın yok edilmesi amacıyla Gazze'deki operasyonlar sürdürülecektir" ifadeleri kullanıldı.

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ETİKETLER
#saldırı
#gazze
#İsrail
#hamas
#insani yardım
#Dünya
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