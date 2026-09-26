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Dünya
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
26.09.2026
saat ikonu 16:55
|
GÜNCELLEME:
26.09.2026
saat ikonu 16:55

İtalya'da Etna alarmı: Kül bulutları 4 kilometre yüksekliğe ulaştı, uçuşlar iptal edildi

Yaklaşık 10 gün önce yeniden faaliyete geçen İtalya'daki Etna Yanardağı 4 kilometre yüksekliğe kadar kül püskürttü. Sicilya'daki Catania Uluslararası Havalimanı'ndan yapılan açıklamada, tesisteki uçuşların yarın yerel saatle 12.00'a kadar askıya alındığı duyuruldu.

Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan
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İtalya'da Etna alarmı: Kül bulutları 4 kilometre yüksekliğe ulaştı, uçuşlar iptal edildi
KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
26.09.2026
saat ikonu 16:55
|
GÜNCELLEME:
26.09.2026
saat ikonu 16:55

İtalya'nın Adası'nda bulunan ve Avrupa'nın en aktif yanardağı olan Etna yeniden 14-16 Eylül tarihlerinde yeniden faaliyete geçti. İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü (INGV), yanardağdan yükselen kül bulutlarının 4 kilometreye kadar ulaştığını bildirdi.

HABERİN ÖZETİ

İtalya'da Etna alarmı: Kül bulutları 4 kilometre yüksekliğe ulaştı, uçuşlar iptal edildi

Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.
İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Etna Yanardağı'nın yeniden faaliyete geçmesi nedeniyle sivil havacılıkta kırmızı alarm verildi ve Catania Uluslararası Havalimanı'nda tüm uçuşlar askıya alındı.
Etna Yanardağı 14-16 Eylül tarihlerinde yeniden faaliyete geçti ve yükselen kül bulutları 4 kilometreye kadar ulaştı.
Volkanik aktivite, kül bulutları ve olumsuz hava şartları nedeniyle sivil havacılıkta kırmızı alarm verildi.
Ülke hava sahasının C1 sektörü uçuşlara kapatıldı.
İtalya'nın en yoğun beşinci havalimanı olan Catania Uluslararası Havalimanı'nda tüm uçuş faaliyetleri pazar günü yerel saatle 12.00'ye kadar askıya alındı.
Uçuşların durdurulmasından önce saatlik iniş kapasitesi azaltıldı ve ITA Airways'e ait en az 10 uçuş çevredeki havalimanlarına yönlendirildi.
Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.

SİVİL HAVACILIKTA KIRMIZI ALARM VERİLDİ

Etna'daki devam eden volkanik aktivite, gökyüzüne yükselen kül bulutları ve olumsuz hava şartları nedeniyle sivil havacılıkta kırmızı alarm verildi. Sicilya'nın Catania kentinde yetkililer, ülke hava sahasının C1 sektörünün uçuşlara kapatıldığını açıkladı.

TÜM UÇUŞLAR ASKIYA ALINDI

Yolcu sayısı bakımından İtalya'nın en yoğun beşinci havalimanı olan Catania Uluslararası Havalimanı'ndan yapılan açıklamada, tüm uçuş faaliyetlerinin pazar günü yerel saatle 12.00'ye kadar askıya alındığı belirtildi.

Uçuşların tamamen durdurulmasından önce havalimanındaki saatlik uçak iniş kapasitesinin azaltıldığı, İtalya hükümeti ile Alman hava yolu grubu Lufthansa'nın ortaklığındaki ITA Airways'e ait en az 10 uçuşun ise çevredeki diğer havalimanlarına yönlendirildiği bildirildi.

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ETİKETLER
#Sicilya
#Sivil Havacılık
#Etna
#İtalya Ulusal Jeofizik Ve Volkanoloji Enstitüsü
#Catania Uluslararası Havalimanı
#Dünya
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