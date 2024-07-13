Kan donduran cinayet! Öz evladını ısırarak öldürdü

13 Temmuz 2024 13:05 - Güncelleme : 13 Temmuz 2024 13:38

Daha 14 yaşındaydı! Anne ve babası tarafından katledilen kız çocuğunun son paylaşımı dikkat çekti

Daha 14 yaşındaydı! Anne ve babası tarafından katledilen kız çocuğunun son paylaşımı dikkat çekti

31 yaşındaki Daniel Hardcastle, yeni yürümeye başlayan oğlu Damion Russell'ı "korkunç derecede şiddetli" bir saldırıya maruz bıraktı. Küçük çocuk geçen yıl 19 Ağustos'ta Blackpool'daki Central Drive'da hareketsiz bir şekilde bulundu ve bir süre sonra hastanede hayatını kaybetti. Cani baba, çıkarıldığı mahkemede suçlu bulundu ve en az 22 yıl hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi.

Davanın yargıcı Justice Hill, çocuğun vücudunun tepeden tırnağa yaralarla kaplı olduğunu söyledi ve "Patolog, otopsi sırasında yaklaşık 80 ayrı yara tespit etti" dedi.

“SEHPAYA ÇARPTI” DEDİ, SUÇLAMALARI REDDETTİ

Duruşması sırasında Hardcastle, yürümeye başlayan çocuğun düştüğünü ve kafasını bir sehpaya çarptığını öne sürdü. Ancak doktorlar, Damion'da yetişkin ısırık izleri, kırık kaburgalar, vücudunun her yerinde morarma tespit etti.

Ayrıca dudağının içinde ağzına kırık bir içki şişesi sokulmuş gibi bir yırtık da dahil olmak üzere kapsamlı yaralanmalar saptandı.

Ölümünden 3 ay önce Damion'un velayetini alan Hardcastle, oğlunun sehpaya çarpıp kendini yaraladığını belirterek suçlamaları reddetti.

Katil babanın saldırıdan önceki günlerde daha fazla içmeye başladığı ortaya çıktı.

"İNANILMAZ BİR KAHKAHASI VARDI"

Damion'un büyükannesi bu olayın kaza olduğuna inanmadığını belirtti. Torununun "inanılmaz bir kahkahası" olduğunu söyleyerek üzüntüsünü dile getirdi:

"Damion beni çok mutlu etti. Şimdi sadece üzgün ve kalbim kırık hissediyorum. Her küçük çocuk gibi Damion'un da kendisini korumak için elinden gelen her şeyi yapması gereken bir adam tarafından sevilmeye ve el üstünde tutulmaya hakkı vardı. Bunun yerine kendisini korkunç derecede şiddetli ve sürekli bir saldırıya maruz kalmış olarak buldu. O gün, tam olarak ne olduğunu ya da neden böyle bir şey yaptığını yalnızca Daniel Hardcastle söyleyebilir, ancak bu trajediyle sonuçlanan kaza değil."