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Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 10:10
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 10:10

Kanada saldırganı planı ChatGPT ile yaptı, OpenAI'a dava açıldı

Kanada'nın British Columbia eyaleti hükümeti, OpenAI şirketine dava açtı. Şubat ayındaki okul saldırısında saldırganın ChatGPT ile yaptığı yazışmaları güvenlik güçlerine bildirmediği belirtildi.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
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Kanada saldırganı planı ChatGPT ile yaptı, OpenAI'a dava açıldı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 10:10
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 10:10

Kanada'nın British Columbia eyaleti hükümeti, şirkete karşı dava açıldığını belirterek, 'ı "güvenli olmayan ürün tasarlamakla" suçladı.

Eyalet Başsavcısı Niki Sharma, saldırgan 18 yaşındaki Jesse Van Rootselaar ile arasındaki görüşmelerin OpenAI tarafından iç incelemeyi tetikleyecek kadar endişe verici olduğunu ancak görüşmelerin Kanada polisine bildirilmediğini​​​​​​​ söyledi.

Kanada saldırganı planı ChatGPT ile yaptı, OpenAI'a dava açıldı

SOHBET KAYITLARI PAYLAŞILMADI

Görüşmeleri kendisinin okumadığını kaydeden Sharma, eyaletin OpenAI'den sohbet kayıtlarını talep ettiğini ancak şirketin bunları paylaşmayı reddettiğini ifade etti.

Dava dilekçesine göre eyalet yönetimi, saldırının ardından toplumun yeniden inşası için yaptığı harcamaların yanı sıra yeni bir okul inşa edilmesinin maliyetini de OpenAI'den talep ediyor.

Kanada saldırganı planı ChatGPT ile yaptı, OpenAI'a dava açıldı

KANADA'DA OKULA SİLAHLI SALDIRI

Kanada'da 11 Şubat'ta British Columbia eyaletine bağlı Tumbler Ridge bölgesindeki bir okulda silahlı saldırı düzenlenmiş, aralarında saldırganın da bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetmiş, 27 kişi yaralanmıştı.

Saldırı, Aralık 1989'da Montreal kentinde "L'Ecole Polytechnique" okulunda 14 kişinin ölümüne yol açan saldırının ardından ülke tarihindeki en ölümcül ikinci okul saldırısı olarak kayda geçmişti.

OpenAI şirketinin üst yöneticisi (CEO) Sam Altman ise nisanda saldırganın ChatGPT ile yazışmalarını polise daha önceden vermediği için özür dilemişti.

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#chatgpt
#openaı
#British Columbia
#Jesse Van Rootselaar
#Niki Sharma
#Dünya
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