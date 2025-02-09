Karayipler'de 7,6 büyüklüğünde deprem oldu: Çok sayıda ülkeye tsunami uyarısı!

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, Karayipler'de yerel saatle 18.23'te 7,6 büyüklüğündeki deprem meydana geldiğini açıkladı.

Depremin 10 kilometre derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.

Türkiye saati ile saat 02.23'te meydana gelen deprem, Cayman Adaları'ndaki George Town'ın yaklaşık 200 km güneybatısında oldu.

TSUNAMİ UYARISI

Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS) Tsunami Uyarı Sistemi, Cayman Adaları, Jamaika, Küba, Meksika, Honduras, Bahamalar, San Andres ve Providencia, Belize, Haiti, Kosta Rika, Panama, Nikaragua ve Guatemala'nın kıyı bölgeleri için tsunami uyarısı yaptı. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) için ise tsunami riski bulunmadığı aktarıldı.

Birden fazla tsunami uyarısı yayınlanırken yetkililer potansiyel tehdidi değerlendiriyor. Şimdiye dek herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi.