Katil ebeler korkunç kız bebek cinayetlerini itiraf etti: Milyonlarcası doğar doğmaz öldürüldü

11 Eylül 2024 10:32 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 11:01

Hindistan'ın kızlara yönelik çeyiz yasası, yoksul ailelerin ebelerden kızlarını öldürmelerini istemesine yol açıyor. 90'lı yıllarda işlenen bebek katliamının boyutu ise bir grup ebenin İngiliz basınına konuşmasıyla ilk kez gözler önüne serildi. Sadece 35 ebe, çalıştıkları bölgede 1000'e yakın bebeği öldürdü. Ülke genelinde ebelik yapan kişi sayısı ise yaklaşık 500 bin!

Hindistan'ın kırsal kesimlerinde yeni doğan kız çocuklarını öldüren ebelerin korkunç itirafları, ülkedeki çeyiz geleneğinin 1990'lı yıllarda nasıl bir vahşete neden olduğunu gözler önüne serdi. İngiliz basınına konuşan bir grup Hint ebe, 30 yıllık kariyeri boyunca ebeveyn baskısı altında işlediği cinayetleri anlatırken, ülke genelinde bu korkunç geleneği kanıksayarak görev yapan yaklaşık 500 bin ebenin varlığı, vahşetin akıl almaz seviyede olduğuna işaret etti.

BİR ÇUVAL TAHILA BEBEK CİNAYETİ

BCC muhabiri ebelerle yaptığı görüşmeleri aktardığı haberinde Hindistan'ın kırsal kesimlerindeki bazı ebelerin, yoksulluğun ve kast sisteminin sert gerçeklerine derinden bağlı olan rollerini anlattı: “Görüştüğüm ebeler, Hindistan'ın kast hiyerarşisindeki alt kastlara mensuptu. Ebelik, annelerden ve büyükannelerden onlara aktarılan bir meslekti. Güçlü üst sınıf ailelerin emirlerini reddetmenin düşünülemez olduğu bir dünyada yaşıyorlardı. Ebeye, bir bebeği öldürmesi karşılığında bir çuval tahıl ya da küçük bir miktar para sözü veriliyor. Bazen bu bile ödenmiyordu. Bir oğlanın doğumu onlara yaklaşık 1000 rupi kazandırdı. Bir kızın doğumu ise ona yarısını verdi."

HİNDİSTAN'DA ÇEYİZ GELENEĞİ

Bebek katliamın ardında Hindistan'ın çeyiz geleneği yatıyor. Ülkede, evlelik aşamsındaki kızlar, damada ailesine çok yüklü miktarda ödeme yapmak zorunda kalıyor. Bu gelenek 1961 yılında resmi olarak yasaklanmış olsa da 90'lı yıllarda da gücünü koruyor ve bugün de devam ediyor.

Çeyiz Nakit, mücevher, mutfak eşyaları gibi maddi değeri yüksek herhangi bir şey olabiliyor. Zengin ya da fakir birçok aile için bu, evliliğin ön şartı olarak kabul görüyor. Çoğu kişi için bir erkek çocuğunun doğumu bir kutlama vesilesi olarak görülürken, bir kız çocuğunun doğumu ise mali bir yük olarak kabul ediliyor. Kız çocukları bu yüzden doğar doğmaz vahşi cinayetlere kurban gidiyor

Bu durum nüfusa da yansıyor. 2011 nüfus sayımına göre her 1000 erkeğe 943 kadın düşüyor. Ancak bu 1990'lara göre bir gelişime de işaret ediyor. Nitekim 1991 nüfus sayımında oran 927/1.000 idi.