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Dünya
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.09.2026
saat ikonu 20:51
|
GÜNCELLEME:
27.09.2026
saat ikonu 21:00

Kerkük'te DEAŞ'ın intihar bombacılarıyla güvenlik güçleri arasında çatışma: 1 ölü, 2 yaralı

Irak’ın Kerkük kentinde terör örgütü DEAŞ ile Terörle Mücadele Birimleri arasında çatışma çıktı. Olayda 1 sivil hayatını kaybetti, 2 güvenlik görevlisi de yaralandı. 2 teröristin öldürüldüğü çatışmada 1 terörist de sağ yakalandı.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.09.2026
saat ikonu 20:51
|
GÜNCELLEME:
27.09.2026
saat ikonu 21:00

Irak’ın kentinde uzun bir aranın ardından yeniden silah sesleri duyuldu. Altınköprü kasabasında Terörle Mücadele Birimleri, intihar bombacısı olduğu belirtilen 3 mensubuyla çatışmaya girdi.

HABERİN ÖZETİ

Kerkük'te DEAŞ'ın intihar bombacılarıyla güvenlik güçleri arasında çatışma: 1 ölü, 2 yaralı

Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
Irak'ın Kerkük kentinde Altınköprü kasabasında Terörle Mücadele Birimleri, intihar bombacısı olduğu belirtilen 3 DEAŞ mensubuyla çatışmaya girdi.
Çatışmada 1 sivil hayatını kaybetti, 2 güvenlik görevlisi yaralandı.
2 terörist öldürüldü, 1 terörist sağ yakalandı.
Olayın ardından bölgeye takviye güvenlik güçleri sevk edildi ve geniş çaplı arama tarama operasyonu başlatıldı.
Irak Türkmen Cephesi Milletvekili Erşet Salihi, operasyonda görev alan güvenlik güçlerini tebrik etti ve güvenlik güçlerine tam destek verdiklerini belirtti.
Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.

1 TERÖRİST SAĞ YAKALANDI

Yaklaşık 2 saat süren çatışmada 1 sivil hayatını kaybetti, 2 güvenlik görevlisi de yaralandı. 2 teröristin öldürüldüğü, 1 teröristin ise sağ olarak yakalandığı olayda çatışmanın ardından bölgeye takviye güvenlik güçleri sevk edildi. Güvenlik çemberine alınan bölgede geniş çaplı arama tarama operasyonu başlatıldı.

Kerkük'te DEAŞ'ın intihar bombacılarıyla güvenlik güçleri arasında çatışma: 1 ölü, 2 yaralı

SALİHİ'DEN GÜVENLİK GÜÇLERİNE DESTEK

Irak Türkmen Cephesi Milletvekili ve Türkmen milletvekilleri Grup Başkanı Erşet Salihi, Kerkük’te terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara ilişkin güvenlik güçlerine destek verdi. 

Salihi, Altınköprü kasabasında gerçekleştirilen ve 2 DEAŞ mensubunun etkisiz hale getirildiği operasyonda görev alan güvenlik güçlerini tebrik etti. Erşet Salihi, Kerkük’te güvenlik ve istikrarın korunması için güvenlik güçlerine tam destek verdiklerini belirtti.

 

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#deaş
#kerkük
#Irak Türkmen Cephesi
#Altınköprü
#Erşet Salihi
#Dünya
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