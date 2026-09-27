Kerkük'te DEAŞ'ın intihar bombacılarıyla güvenlik güçleri arasında çatışma: 1 ölü, 2 yaralı

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İstanbul
Irak’ın Kerkük kentinde uzun bir aranın ardından yeniden silah sesleri duyuldu. Altınköprü kasabasında Terörle Mücadele Birimleri, intihar bombacısı olduğu belirtilen 3 DEAŞ mensubuyla çatışmaya girdi.
Yaklaşık 2 saat süren çatışmada 1 sivil hayatını kaybetti, 2 güvenlik görevlisi de yaralandı. 2 teröristin öldürüldüğü, 1 teröristin ise sağ olarak yakalandığı olayda çatışmanın ardından bölgeye takviye güvenlik güçleri sevk edildi. Güvenlik çemberine alınan bölgede geniş çaplı arama tarama operasyonu başlatıldı.
Irak Türkmen Cephesi Milletvekili ve Türkmen milletvekilleri Grup Başkanı Erşet Salihi, Kerkük’te terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara ilişkin güvenlik güçlerine destek verdi.
Salihi, Altınköprü kasabasında gerçekleştirilen ve 2 DEAŞ mensubunun etkisiz hale getirildiği operasyonda görev alan güvenlik güçlerini tebrik etti. Erşet Salihi, Kerkük’te güvenlik ve istikrarın korunması için güvenlik güçlerine tam destek verdiklerini belirtti.