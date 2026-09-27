Irak’ın Kerkük kentinde uzun bir aranın ardından yeniden silah sesleri duyuldu. Altınköprü kasabasında Terörle Mücadele Birimleri, intihar bombacısı olduğu belirtilen 3 DEAŞ mensubuyla çatışmaya girdi.

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HABERİN ÖZETİ Kerkük'te DEAŞ'ın intihar bombacılarıyla güvenlik güçleri arasında çatışma: 1 ölü, 2 yaralı Irak'ın Kerkük kentinde Altınköprü kasabasında Terörle Mücadele Birimleri, intihar bombacısı olduğu belirtilen 3 DEAŞ mensubuyla çatışmaya girdi. Çatışmada 1 sivil hayatını kaybetti, 2 güvenlik görevlisi yaralandı. 2 terörist öldürüldü, 1 terörist sağ yakalandı. Olayın ardından bölgeye takviye güvenlik güçleri sevk edildi ve geniş çaplı arama tarama operasyonu başlatıldı. Irak Türkmen Cephesi Milletvekili Erşet Salihi, operasyonda görev alan güvenlik güçlerini tebrik etti ve güvenlik güçlerine tam destek verdiklerini belirtti.

1 TERÖRİST SAĞ YAKALANDI

Yaklaşık 2 saat süren çatışmada 1 sivil hayatını kaybetti, 2 güvenlik görevlisi de yaralandı. 2 teröristin öldürüldüğü, 1 teröristin ise sağ olarak yakalandığı olayda çatışmanın ardından bölgeye takviye güvenlik güçleri sevk edildi. Güvenlik çemberine alınan bölgede geniş çaplı arama tarama operasyonu başlatıldı.

SALİHİ'DEN GÜVENLİK GÜÇLERİNE DESTEK

Irak Türkmen Cephesi Milletvekili ve Türkmen milletvekilleri Grup Başkanı Erşet Salihi, Kerkük’te terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara ilişkin güvenlik güçlerine destek verdi.

Salihi, Altınköprü kasabasında gerçekleştirilen ve 2 DEAŞ mensubunun etkisiz hale getirildiği operasyonda görev alan güvenlik güçlerini tebrik etti. Erşet Salihi, Kerkük’te güvenlik ve istikrarın korunması için güvenlik güçlerine tam destek verdiklerini belirtti.