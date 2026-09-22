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Dünya
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 09:38
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 09:40

Koronavirüs sonrası yarasa bağlantılı yeni enfeksiyon vakası! Nadir mantar 26 yaşındaki adamı öldürdü

Bangladeş’te 26 yaşındaki bir adamın aylar süren karın ağrısı ve 16 kilogramlık kilo kaybının Histoplasma capsulatum kaynaklı dissemine histoplazmoz nedeniyle geliştiği belirlendi. Vakada dikkat çeken yarasa detayı ortaya çıktı.

Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan
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Koronavirüs sonrası yarasa bağlantılı yeni enfeksiyon vakası! Nadir mantar 26 yaşındaki adamı öldürdü
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 09:38
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 09:40

’te 26 yaşındaki bir adam, aylar boyunca devam eden karın ağrısı ve 16 kilogramlık kilo kaybının ardından "son derece nadir görülen" bir mantar enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybetti. Doktorların bağırsak tüberkülozu ve Crohn hastalığından şüphelendiği hastada, belirtilerin Histoplasma capsulatum mantarından kaynaklandığı ortaya çıktı.

Clinical Case Reports dergisinde yayımlanan vaka raporuna göre hastaya iki kez kolonoskopi yapıldı ve tüberküloz tedavisi uygulandı. Ancak tedaviden sonuç alınamadı.

Histoplasma capsulatum enfeksiyonu teşhis edildiğinde hastalık ileri bir aşamaya ulaşmıştı. Mantar karşıtı tedaviye başlanamadan önce gelişen gastrointestinal kanama, 26 yaşındaki hastanın teşhisten birkaç saat sonra hayatını kaybetmesine neden oldu.

Koronavirüs sonrası yarasa bağlantılı yeni enfeksiyon vakası! Nadir mantar 26 yaşındaki adamı öldürdü

60 GÜNLÜK TÜBERKÜLOZ TEDAVİSİ SONUÇ VERMEDİ

Doktorlar, hastanın yaşadığı bölgede tüberkülozun yaygın olması ve ailesinde güçlü bir tüberküloz geçmişi bulunması nedeniyle ilk olarak bağırsak tüberkülozu veya inflamatuvar bağırsak hastalığından şüphelendi.

Ancak 60 günlük tedaviye rağmen hastanın durumu giderek kötüleşti. Aynı dönemde 16 kilo kaybeden hastanın rahatsızlığının daha sonra Histoplasma capsulatum kaynaklı olduğu belirlendi.

Araştırmacılara göre vaka, son derece nadir görülen mantar enfeksiyonlarının çok daha yaygın hastalıklarla benzer belirtiler göstererek uzun süre fark edilmeden kalabileceğini ortaya koyuyor.

Koronavirüs sonrası yarasa bağlantılı yeni enfeksiyon vakası! Nadir mantar 26 yaşındaki adamı öldürdü

HİSTOPLASMA CAPSULATUM NEDİR?

Histoplasma capsulatum, çoğu insanda ciddi bir hastalığa yol açmayan bir mantar türü olarak biliniyor. Ağır enfeksiyonlara daha çok HIV gibi bağışıklık sistemini zayıflatan rahatsızlıkları bulunan veya bağışıklık baskılayıcı ilaçlar kullanan kişilerde rastlanıyor.

Mantar özellikle ve nehir vadilerinde endemik olarak görülüyor. Orta ve Güney Amerika'nın bazı bölgeleri, Afrika ve Hindistan alt kıtası dahil Asya’nın bazı kesimlerinde de Histoplasma capsulatum vakaları rapor ediliyor.

Yarasa dışkısıyla zenginleşmiş topraklarda küf şeklinde gelişen mantar, insan vücuduna girdikten sonra tomurcuklanan maya formuna dönüşüyor. Enfeksiyon çoğunlukla mağaralar, kümes hayvanı çiftlikleri veya inşaat alanlarındaki kirlenmiş topraktan havaya karışan sporların solunmasıyla meydana geliyor.

Sporlara maruz kalan kişilerin büyük bölümünde enfeksiyon akciğerlerle sınırlı kalıyor ve herhangi bir belirti ortaya çıkmayabiliyor. Bazı kişilerde ise sınırlı solunum yolu rahatsızlıkları görülebiliyor.

Koronavirüs sonrası yarasa bağlantılı yeni enfeksiyon vakası! Nadir mantar 26 yaşındaki adamı öldürdü

HASTANIN BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNDE BİLİNEN BİR SORUN YOKTU

Bangladeş’teki vakayı dikkat çekici hale getiren ayrıntılardan biri, 26 yaşındaki hastanın “immünkompetan” olmasıydı. Hastanın bağışıklık sistemini etkileyen bilinen bir rahatsızlığı veya bağışıklığı baskılayan ilaç kullanım öyküsü bulunmuyordu.

Doktorlar, nadir de olsa sağlıklı bağışıklık sistemine sahip kişilerde de dissemine histoplazmoz gelişebileceğini belirtiyor. Araştırmacılara göre yoğun miktarda mantar sporuna maruz kalmak veya henüz fark edilmemiş bir bağışıklık sistemi bozukluğu hastalığın ortaya çıkmasında rol oynayabilir.

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#Bangladeş
#ohio
#mississippi
#Histoplasma Capsulatum
#Clinical Case Reports
#Dünya
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