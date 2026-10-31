Putin'den Elon Musk'a şaşırtan övgü

"ELON MUSK GERÇEKTEN BİR DAHİ"

Musk'ın uzay çalışmalarındaki başarısına övgüler yağdıran Putin, "Elon Musk bir dahi, gerçekten bir dahi" ifadelerini kullandı. Starlink projesi kapsamında yörüngeye 5 binden fazla uydu yerleştirildiğini hatırlatan Rus lider, ülkesinin bu alanda henüz ilk adımlarını attığını söyledi. Putin'in sözleri, Rusya ile Musk arasında uydu internet teknolojileri üzerinden yeni bir iş birliği kurulabileceği yönündeki tartışmaları da gündeme taşıdı.