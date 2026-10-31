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Putin'den Elon Musk'a şaşırtan övgü

KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
31.10.2026
saat ikonu 12:50
|
GÜNCELLEME:
31.10.2026
saat ikonu 12:50
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1
Putin'den Elon Musk'a şaşırtan övgü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den, SpaceX CEO'su Elon Musk hakkında dikkat çeken sözler geldi. Rusya-Afrika Zirvesi'nde konuşan Putin, Musk'ın uzay teknolojilerindeki başarısını överken Moskova'nın Starlink'e rakip olarak geliştirdiği Rassvet uydu internet projesine ilişkin de önemli açıklamalarda bulundu. Putin, Musk ile Rassvet projesi konusunda yakın temas halinde olduklarını belirtirken Rusya'nın uydu internet teknolojilerinde henüz yolun başında olduğunu kabul etti.

2
Putin'den Elon Musk'a şaşırtan övgü

"ELON MUSK GERÇEKTEN BİR DAHİ"

Musk'ın uzay çalışmalarındaki başarısına övgüler yağdıran Putin, "Elon Musk bir dahi, gerçekten bir dahi" ifadelerini kullandı. Starlink projesi kapsamında yörüngeye 5 binden fazla uydu yerleştirildiğini hatırlatan Rus lider, ülkesinin bu alanda henüz ilk adımlarını attığını söyledi. Putin'in sözleri, Rusya ile Musk arasında uydu internet teknolojileri üzerinden yeni bir iş birliği kurulabileceği yönündeki tartışmaları da gündeme taşıdı.

3
Putin'den Elon Musk'a şaşırtan övgü

PUTİN-MUSK YAKINLAŞMASI UKRAYNA'YI ENDİŞELENDİRİYOR

Moskova ile Musk arasında olası bir yakınlaşma, özellikle Ukrayna açısından kritik önem taşıyor. Çünkü Rusya'nın 2022'de başlattığı işgale karşı mücadele eden Ukrayna ordusu, haberleşme altyapısında büyük ölçüde Starlink sisteminden yararlanıyor. Musk'ın son dönemde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'ye yönelik eleştirilerini artırması da Kiev yönetimindeki endişeleri büyütüyor.

ABD'nin bu ayın başlarında Rusya'ya yönelik yaptırımları hafifletmesinin ardından Ukraynalı yetkililer, Starlink'in askeri amaçlarla kullanılan versiyonu Starshield'a erişimin kesilebileceği ihtimali üzerinde durmaya başladı.

4
Putin'den Elon Musk'a şaşırtan övgü

UKRAYNA'NIN DRONLARINDA 10 GÜNLÜK BAĞLANTI SORUNU

Endişeleri artıran bir diğer gelişme ise Ukrayna'nın insansız hava araçlarında yaşanan bağlantı kesintileri oldu. Ayın başlarında yaklaşık 10 gün boyunca Ukrayna ordusunun kullandığı bazı dronların sık sık bağlantı sorunu yaşadığı bildirildi.

Wall Street Journal'ın haberine göre Elon Musk, SpaceX'e Ukrayna'nın Starlink erişimini sınırlandırması yönünde talimat verdi. Ancak bazı haberlerde söz konusu kararın doğrudan Beyaz Saray'dan geldiği iddia edildi.

Bu gelişmeler, Ukrayna'nın askeri iletişiminde Starlink'e olan bağımlılığını yeniden tartışmaya açtı.

5
Putin'den Elon Musk'a şaşırtan övgü

MUSK'TAN UKRAYNA'YA SUÇLAMA: "KULLANIM ŞARTLARINI İHLAL ETTİLER"

Yaşanan tartışmaların ardından Elon Musk da sessizliğini bozdu. X hesabından açıklama yapan Musk, Ukrayna'nın Starlink hizmetinin kullanım koşullarını ihlal ettiğini savundu. Musk, sistemin insanları öldürmeye yönelik saldırı amaçlı insansız hava aracı operasyonlarında kullanıldığını ileri sürerek bunun hizmet şartlarına aykırı olduğunu belirtti. Bir süre sonra ise Starlink hizmetinin Ukrayna'da yeniden normal şekilde çalışmaya başladığı bildirildi.

6
Putin'den Elon Musk'a şaşırtan övgü

UKRAYNA'DAN NOKIA İLE ALTERNATİF AĞ HAMLESİ

Starlink üzerinden yaşanan erişim tartışmaları sürerken Ukrayna, iletişim altyapısında alternatif arayışlarını da hızlandırdı. Kiev yönetimi, tek bir sisteme bağımlılığı azaltmak amacıyla Nokia ile kendi uydu ağını kurmaya yönelik adımlar atıyor.

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