Rusya'yı şoke eden tehlike! F-22 Raptor'un en dişli rakibi Su-57 risk altında

11 Ekim 2024 15:16 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 15:29

Rusya, Ukrayna saldırılarının ortasında hava kuvvetleri envanterini geliştirmek istiyor. Ancak Batı'nın uyguladığı yaptırımlar 5. Nesil ve 6. Nesil savaş uçaklarını tehlikeye soktu. ABD'nin F-22 Raptor'una dişli rakip olan Su-57 savaş uçağıyla ilgili Rusya'ya kötü haberler geldi.

Birçok devlet artık 3. Dünya Savaşı endişesiyle savunma sanayi​ yatırımlarını arttırdı. Rusya​ 6. Nesil savaş uçakları ve insansız savaş uçağı kapsamında projelerini devreye sokmak istiyor. Rusya’nın 5. Nesil dahil olmak üzere 6. Nesil savaş uçakları üretiminde de Batı ülkelerinin elektronik alanına bağımlı olacağı belirtiliyor. The Telegraph, Rusya’nın elektronik bileşenlere 2022’de uygulanan yaptırımlar sebebiyle ulaşamadığını söylüyor.

SU-57 RİSK ALTINDA

Ukraynalı analiz grubu Frontelligence Insight, "Rusya'nın askeri endüstrisinin özellikle elektronik olmak üzere Batılı bileşenlere büyük ölçüde bağımlı olduğu açık" şeklinde açıklama yaptı. Batılı hükümetlerin Rusya'nın Ukrayna'ya savaşını genişletmesinden bu yana geçen 31 ayda uyguladığı yaptırımlar, bu hayati donanımın tedarikini ciddi şekilde kısıtladı. Sonuç olarak, Frontelligence Insight, "Su-57'nin üretimi artık risk altında" sonucuna vardı.

F-22'NİN EN DİŞLİ RAKİPLERİNDEN

Su-57, ABD Lockheed Martin’in ürettiği F-22 Raptor'ın rakibi olarak tasarlanmış, radardan kaçma yeteneklerine sahip büyük hızlı bir avcı uçağı olarak öne çıkıyor. Rusya Su-57 projesine başlamadan önce mevcut Mikoyan MiG-29'ların ve Sukhoi Su-27'lerin varyantlarını geliştirmek istiyordu.

Su-57, dünyanın ilk beşinci nesil gizli savaş uçağı olan Raptor'dan yirmi yıl sonra 2010 yılında ilk uçuşunu gerçekleştirdi. 2019'da Kremlin, birim başına yaklaşık 50 milyon dolarlık bir maliyetle bildirilen 76 üretim jeti için bir sözleşme imzaladı. Rus firması, ilk 10 üretim Su-57'yi 2022'de, diğer 11'ini ise 2023'te hava kuvvetlerine teslim etti. Sukhoi'nin bu yıl şu ana kadar sadece birkaç uçak daha teslim ettiği bildiriliyor.

Rus hava kuvvetleri iki Su-57'yi biri test modeli olmak üzere kazalar nedeniyle kaybetti. Haziran ayında Rusya'nın güneyindeki Akhtubinsk Devlet Uçuş Test Merkezi'ne düzenlenen bir Ukrayna drone saldırısı yerde konuşlu olan bir Su-57'yi daha yok etti.

YENİ ROTA ÇİN

Sukhoi bir zamanlar MPPU-50'leri ve MPPU-50'ler için parçaları yasal olarak ithal edebiliyorken, şimdi bunları üçüncü taraflardan yasadışı olarak satın almak zorunda. Frontelligence Insight, "Rus askeri üretiminin 2023 ve 2024'te genişlemeye devam ettiğini düşünürsek, üretimi sürdürmek için önemli bileşenleri kaçırmanın veya Çin yedek parçaları satın almanın yollarını buldukları açık." diye belirtti.

Bazı uzmanlar Rusya'nın daha ekonomik ve üretimi daha kolay olabilecek MiG-35 gibi daha basit savaş uçakları üretmeye yönelmesini önerdi. Ancak Rusya’da, ABD’nin 6. Nesil uçakları üretmeye başlamasının yanında geride kalma endişesi oluştu.