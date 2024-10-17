Son dakika | Hamas Lideri Yahya Sinvar öldürüldü iddiası

17 Ekim 2024 16:03 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 16:43

Son dakika haberi: İsrail'in gerçekleştirdiği saldırıda Hamas Lideri Yahya Sinvar'ın öldürüldüğü ileri sürüldü. İsrail ordusu yaptığı açıklamada hedef alınan binada 3 kişinin etkisiz hale getirildiği ve Yahya Sinvar'ın ölüp ölmediğinin kontrol edildiğini açıkladı.

İsrail, Gazze'deki katliamlarına devam ediyor! Yine BM'ye ait bir okulu bombaladı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

İsrail, Gazze'deki katliamlarına devam ediyor! Yine BM'ye ait bir okulu bombaladı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

İsrail ordusu tarafından Hamas​ Lideri Yahya Sinvar​'ın gerçekleştirilen operasyonda öldürüldüğü ileri sürüldü. İsrail ordusu yaptığı açıklamada Hamas lideri Yahya Sinvar'ı hedef aldğını ve ölüp ölmediğinin kontrol edildiğini açıkladı.

İsrail ordusunun resmi X hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Gazze'deki operasyonlar sırasında 3 kişinin etkisiz hale getirildiği ve içlerinden birinin Hamas Lideri Yahya Sinvar olma ihtimalinin araştırıldığı belirtildi.

Öte yandan, hedef alınan binada İsrailli rehinelerin bulunduğuna dair herhangi bir işaretin bulunmadığı aktarılırken, operasyonların hız kesmeden devam edeceği açıklandı.

YAHYA SİNVAR KİMDİR?

Hamas Siyasi Büro Başkanlığına seçilen Yahya Sinvar, 29 Ekim 1962 tarihinde Gazze Şeridi’nin güneyinde yer alan Han Yunus Mülteci Kampı'nda dünyaya geldi.

Tıpkı İsmail Haniye gibi aslen 1948’de İsrail’in işgal ettiği topraklarda kalan Askalan (Aşkelon) kentinden olan Sinvar, yüksek öğrenimini Gazze İslami Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümünde tamamladı.

İsrail tarafından, ilk defa 1982 yılında tutuklanan ve 4 ay hapis yatan Sinvar, 1985 yılında "gizli bir örgüt kurmak" suçundan ikinci kez tutuklandı. Sinvar, 1988’de İsrail tarafından tutuklandığında 4 kez ağırlaştırılmış hapis cezasına mahkum oldu ve 23 yıl hapis yattıktan sonra serbest bırakıldı.

Hamas'ın Mısır aracılığıyla İsrail ile 11 Ekim 2011'de yaptığı esir takası anlaşması çerçevesinde serbest kalan Sinvar, Hamas'ın siyasi bürosuna üye oldu.