Son dakika | Hizbullah İsrail'i 50 füzeyle vurdu, Beyrut'ta silah deposu havaya uçuruldu! Dahiye yangın yerine döndü

16 Ekim 2024 09:18 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 09:30

Son dakika haberi... İsrail'in Safed şehrini hedef alan Hizbullah 50 füzeyle saldırı düzenledi. Füzelerin bazılarının Demir Kubbe tarafından engellendiği belirtildi. Hizbullah'ın saldırıları karşısında atağa geçen İsrail, Beyrut'un güneyinde bir silah deposunu havaya uçurdu. Hizbullah'ın çoğunlukta olduğu Dahiye bölgesine ise hava saldırıları devam ediyor. İşte bölgede yaşanan sıcak gelişmeler...

Canlı Anlatım Özeti DAHİYE BÖLGESİNE HAVA SALDIRISI

HİZBULLAH'IN SİLAH DEPOSU VURULDU

LÜBNAN'DAN İSRAİL'E 50 FÜZE

HERZOG'TAN ATEŞKES İDDASI: HİZBULLAH REDDETTİ

İSRAİL VURDU LÜBNAN'DA ÇOK SAYIDA CAN KAYBI

HİZBULLAH'TAN İSRAİL'E DARBE

16.10.2024 08:49

DAHİYE BÖLGESİNE HAVA SALDIRISI

İsrail, Lübnan​'ın başkenti Beyrut​'un güneyindeki Dahiye bölgesine düzenlediği hava saldırılarına devam ediyor. Saldırı sonucu bölgeden dumanlar yükseldi.

16.10.2024 08:00

HİZBULLAH​'IN SİLAH DEPOSU VURULDU

İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyine yönelik hava saldırıları düzenledi. İsrail Ordu Sözcüsü Avichai Adraee, X hesabından yaptığı paylaşımda, Beyrut'un güneyinde Hizbullah'a ait bir silah deposunu vurduklarını öne sürdü.

16.10.2024 07:30

LÜBNAN'DAN İSRAİL'E 50 FÜZE

Hizbullah'tan İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırılarına bir misilleme daha geldi. Hizbullah'tan yapılan açıklamada, İsrail'in Safed şehrini hedef alan bir dizi füze saldırısı gerçekleştirildiği bildirildi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ise saldırıyı doğrulayarak Lübnan'dan yaklaşık 50 füzenin fırlatıldığını duyurdu. Füzelerin bazılarının hava savunma sistemi tarafından engellendiği ifade edilirken, ilk belirlemelere göre can kaybı yaşanmadığı belirtildi. Safed Belediyesi de bir füzenin bir evin bahçesine isabet etmesi sonucu hasar meydana geldiğini açıkladı.

16.10.2024 06:30

HERZOG'TAN ATEŞKES İDDASI: HİZBULLAH REDDETTİ

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, ülkesinin Batı Celile ve Hayfa bölgelerini ziyaret etti. Hayfa'daki bir hastanede gündeme dair açıklamalarda bulunan Herzog, Lübnan’da yaşanan çatışmalardan Hizbullah’ın sorumlu olduğunu savunarak "Dünya şunu anlamalıdır ki, Lübnan sınırında dostane bir çözüme ulaşılması için defalarca teklif yaptık. Ne yazık ki Hizbullah defalarca reddetti” iddiasında bulundu.

16.10.2024 02:01

İSRAİL VURDU LÜBNAN'DA ÇOK SAYIDA CAN KAYBI

İsrail ordusunun, akşam saatlerinde Lübnan'ın güneyine ve doğusuna düzenlediği saldırılarda 23 kişinin öldüğü, 31 kişinin yaralandığı bildirildi.

16.10.2024 00:05

HİZBULLAH'TAN İSRAİL'E DARBE

Hizbullah, bir gün içinde, İsrail ordusuna ait ikinci Hermes 450 tipi insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu. Açıklamada, gün içinde düşürülen İsrail'e ait Hermes 450 tipi İHA'ların, Gazze Şeridi'ndeki direnişi desteklemek ve Filistin halkının yanında olmak amacıyla ve Lübnan halkı ile topraklarının korunmasına yönelik bir adım olduğu kaydedildi.

16.10.2024 00:00

ABD'DEN İSRAİL'E UNIFIL MESAJI

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, İsrail dahil herkesin Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü'nün (UNIFIL) rolüne saygı duyması gerektiğini söyledi.