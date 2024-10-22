Son dakika | Hizbullah'ın sakladıklarını İsrail buldu! Lübnan'da saldırılar genişledi

22 Ekim 2024 08:53 - Güncelleme : 22 Ekim 2024 09:17

Son dakika haberi... İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta saldırılarını genişletti. Hizbullah, İsrail'in hava saldırılarına karşılık en az 70 füzeyle karşılık verdi. İsrail, Hizbullah'ın bir hastanenin altındaki sığınakta sakladığı yüz milyonlarca dolar nakit para ve altın sakladığını iddia ederek, Lübnan hükümetine çağrıda bulundu. İşte bölgede yaşanan son gelişmeler...

Canlı Anlatım Özeti HİZBULLAH, İSRAİL ÜSSÜNÜ BOMBALADI!

''HİZBULLAH SIĞINAKTA MİLYONLARCA DOLAR SAKLIYOR''

ABD, BİLGİ SIZINTILARINDAN RAHATSIZ

HİZBULLAH İSRAİL'İ 77 ROKETLE VURDU

İSRAİL, SURİYE'Yİ DE VURDU

IRAK: YENİ ÇATIŞMALAR ÇIKABİLİR

22.10.2024 09:16

HİZBULLAH, İSRAİL ÜSSÜNÜ BOMBALADI!

Hizbullah, İsrail'in başkenti Tel Aviv ve çevresine füzelerle saldırı düzenlediklerini duyurdu. Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, Tel Aviv çevresindeki İsrail Askeri İstihbarat Birimi 8200'e bağlı Glilot Üssü'nün füze salvosuyla bombalandığı belirtildi.

22.10.2024 08:00

''HİZBULLAH SIĞINAKTA MİLYONLARCA DOLAR SAKLIYOR''

İsrail, Hizbullah'ın Beyrut'un güneyindeki bir hastanenin altındaki sığınakta yüz milyonlarca dolar nakit para ve altın bulundurduğunu öne sürdü. Hastaneye saldırmayacağını açıklayan İsrail paraya el koyması için Lübnan hükümetine çağrıda bulundu.

22.10.2024 06:30

ABD, BİLGİ SIZINTILARINDAN RAHATSIZ

Cuma günü Telegram'da yayımlanan belgelerin, İsrail'in İran'a saldırı planlarına ilişkin ABD’nin değerlendirmesi olduğu iddia ediliyor.Bu değerlendirmeler, uydu görüntülerinin ve diğer istihbaratların yorumunu içeriyor.Pazartesi günü Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü John Kirby, Başkan Joe Biden'ın sızıntı konusunda "derin endişe duyduğunu" söyledi.Kirby, yetkililerin belgelerin hacklendiğinin mi yoksa sızdırıldığının mı belirlenemediğini kaydetti.ABD'li araştırmacılar son derece gizli istihbarat belgelerinin nasıl sızdırıldığını bulmaya çalışıyor.

22.10.2024 02:30

HİZBULLAH İSRAİL'İ 77 ROKETLE VURDU

İsrail ordusu, Lübnan'dan ülkenin kuzeyine 77 roket fırlatıldığını, bunlardan bir kısmının etkisiz hale getirildiğini, bir kısmının ise açık araziye düştüğünü belirtti.

22.10.2024 00:55

İSRAİL, SURİYE'Yİ DE VURDU

İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'da yer alan Mezze Mahallesi'nde bir araca hava saldırısı düzenlediği ileri sürüldü. Haberde, "Saldırıda 2 sivil öldü, 3 sivil yaralandı. Bölgede maddi hasar meydana geldi." ifadesi kullanıldı.

22.10.2024 00:46

IRAK: YENİ ÇATIŞMALAR ÇIKABİLİR

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, İsrail'in, Gazze Şeridi ve Lübnan'daki saldırılarının devam etmesi durumunda bölgede yeni çatışmaların çıkabileceğini belirtti.

22.10.2024 00:02

İSRAİL SALDIRI BÖLGELERİNİ GENİŞLETİYOR

İsrail ordusunun, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde Refik Hariri Devlet Hastanesi çevresine düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre, 4 kişi hayatı kaybetti, 24 kişi yaralandı.