Son dakika | İsrail, İran'a saldırmak üzere! Lübnan'da 17 ayrı nokta vuruldu, can kaybı her saat artıyor

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Anadolu Ajansı, Reuters, İhlas Haber Ajansı, Reuters

24 Ekim 2024 08:57 - Güncelleme : 24 Ekim 2024 09:23

Son dakika haberi... İsrail'de adı açıklanmayan bir yetkili, Tel Aviv'in çok yakında İran'a saldırı düzenleyeceğini öne sürdü. İsrail, gece boyunca Lübnan'ın birçok noktasını hava saldırılarıyla hedef aldı. Lübnan medyası, bunun son bir aydır düzenlenen en yoğun saldırılardan biri olduğunu yazdı. İşte bölgede yaşanan son gelişmeler...

Canlı Anlatım Özeti LÜBNAN'DA CAN KAYBI 2 BİN 500'Ü AŞTI

LÜBNAN'A 10 HAVA SALDIRISI BİRDEN!

İSRAİL, SURİYE'Yİ DE VURDU

''İSRAİL, İRAN'A SALDIRMAK ÜZERE'' 24.10.2024 07:09 LÜBNAN'DA CAN KAYBI 2 BİN 500'Ü AŞTI İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 28 artarak, 2 bin 574'e yükseldi. 24.10.2024 06:05 LÜBNAN'A 10 HAVA SALDIRISI BİRDEN! İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye'ye düzenledikleri hava saldırısında Lübnan merkezli Al Mayadeen kanalının ofisi hedef alındı. Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde, İsrail savaş uçaklarının akşam saatlerinde Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesi ve çevresine 10 hava saldırısı düzenlediği belirtildi. 24.10.2024 05:05 İSRAİL, SURİYE'Yİ DE VURDU Beşar Esad rejimi, İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı düzenlediğini öne sürdü. Rejimin haber ajansı SANA'daki haberde, "Şam semalarında patlama sesi duyuldu. İlk bilgilere göre İsrail, Kefersuse Mahallesi'nde bir binaya saldırı düzenledi." ifadeleri kullanıldı. Rejime yakın sosyal medya hesaplarında da saldırıda bir kişinin öldüğü iddia edilirken olay yerine ambulansların sevk edildiği kaydedildi. 24.10.2024 02:06 ''İSRAİL, İRAN'A SALDIRMAK ÜZERE'' İsrail devlet televizyonu KAN, adını vermediği İsrailli yetkilerinin sözlerine dayandırılan haberinde, "İsrail'in İran'a olası bir saldırıya hazırlık aşamasında, İsrail tarihinin en gergin ve karmaşık zamanlarından birine tanık olduğu" ifade edildi. “İsrail'in İran'a bir saldırı başlatmak üzere" olduğu belirtilen haberde, "ABD'nin İsrail'in İran'a yönelik saldırısına odaklandığı ve saldırının hafifletilmesi için baskı yaptığı" kaydedildi. 24.10.2024 00:08 DAHİYE'YE HAVA SALDIRISI İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonucu bölgeden dumanlar yükseldi. İlgili Haberler Son dakika | Hizbullah'tan İsrail üssüne füze salvosu! Lübnan'da tarihi liman kenti vuruldu İsrail'den 'çatı tıklatma' tekniğiyle korkunç saldırı: MK-84 bombalarıyla binayı böyle yerle bir etti