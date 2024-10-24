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CANLI ANLATIM

Son dakika | İsrail, İran'a saldırmak üzere! Lübnan'da 17 ayrı nokta vuruldu, can kaybı her saat artıyor

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Anadolu Ajansı, Reuters, İhlas Haber Ajansı, Reuters
24 Ekim 2024 08:57 - Güncelleme : 24 Ekim 2024 09:23

Son dakika haberi... İsrail'de adı açıklanmayan bir yetkili, Tel Aviv'in çok yakında İran'a saldırı düzenleyeceğini öne sürdü. İsrail, gece boyunca Lübnan'ın birçok noktasını hava saldırılarıyla hedef aldı. Lübnan medyası, bunun son bir aydır düzenlenen en yoğun saldırılardan biri olduğunu yazdı. İşte bölgede yaşanan son gelişmeler... 

Canlı Anlatım Özeti
  • LÜBNAN'DA CAN KAYBI 2 BİN 500'Ü AŞTI
  • LÜBNAN'A 10 HAVA SALDIRISI BİRDEN!
  • İSRAİL, SURİYE'Yİ DE VURDU
  • ''İSRAİL, İRAN'A SALDIRMAK ÜZERE''

24.10.2024 07:09

LÜBNAN'DA CAN KAYBI 2 BİN 500'Ü AŞTI

 İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 28 artarak, 2 bin 574'e yükseldi.

Son dakika | İsrail, İran'a saldırmak üzere! Lübnan'da 17 ayrı nokta vuruldu, can kaybı her saat artıyor - 1. Resim

24.10.2024 06:05

LÜBNAN'A 10 HAVA SALDIRISI BİRDEN!

İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye'ye düzenledikleri hava saldırısında Lübnan merkezli Al Mayadeen kanalının ofisi hedef alındı.

Son dakika | İsrail, İran'a saldırmak üzere! Lübnan'da 17 ayrı nokta vuruldu, can kaybı her saat artıyor - 2. Resim

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde, İsrail savaş uçaklarının akşam saatlerinde Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesi ve çevresine 10 hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Son dakika | İsrail, İran'a saldırmak üzere! Lübnan'da 17 ayrı nokta vuruldu, can kaybı her saat artıyor - 3. Resim

24.10.2024 05:05

İSRAİL, SURİYE'Yİ DE VURDU

Beşar Esad rejimi, İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı düzenlediğini öne sürdü. Rejimin haber ajansı SANA'daki haberde, "Şam semalarında patlama sesi duyuldu. İlk bilgilere göre İsrail, Kefersuse Mahallesi'nde bir binaya saldırı düzenledi." ifadeleri kullanıldı.

Son dakika | İsrail, İran'a saldırmak üzere! Lübnan'da 17 ayrı nokta vuruldu, can kaybı her saat artıyor - 4. Resim

Rejime yakın sosyal medya hesaplarında da saldırıda bir kişinin öldüğü iddia edilirken olay yerine ambulansların sevk edildiği kaydedildi.

Son dakika | İsrail, İran'a saldırmak üzere! Lübnan'da 17 ayrı nokta vuruldu, can kaybı her saat artıyor - 5. Resim

24.10.2024 02:06

''İSRAİL, İRAN'A SALDIRMAK ÜZERE''

İsrail devlet televizyonu KAN, adını vermediği İsrailli yetkilerinin sözlerine dayandırılan haberinde, "İsrail'in İran'a olası bir saldırıya hazırlık aşamasında, İsrail tarihinin en gergin ve karmaşık zamanlarından birine tanık olduğu" ifade edildi.

Son dakika | İsrail, İran'a saldırmak üzere! Lübnan'da 17 ayrı nokta vuruldu, can kaybı her saat artıyor - 6. Resim

“İsrail'in İran'a bir saldırı başlatmak üzere" olduğu belirtilen haberde, "ABD'nin İsrail'in İran'a yönelik saldırısına odaklandığı ve saldırının hafifletilmesi için baskı yaptığı" kaydedildi.

24.10.2024 00:08

DAHİYE'YE HAVA SALDIRISI

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonucu bölgeden dumanlar yükseldi.

Son dakika | İsrail, İran'a saldırmak üzere! Lübnan'da 17 ayrı nokta vuruldu, can kaybı her saat artıyor - 7. Resim

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Kaynak: Anadolu Ajansı, Reuters, İhlas Haber Ajansı, Reuters

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