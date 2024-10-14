Son dakika | Lübnan Hizbullah'ı İsrail üssünü vurdu! Hava saldırıları ve topçu atışlarıyla karşılık verildi

14 Ekim 2024 09:14 - Güncelleme : 14 Ekim 2024 09:23

Lübnan Hizbullah'ı İsrail'in Hayfa şehrinde bulunan askeri üssü hedef aldı. İnsansız hava aracı (İHA) ile vurulan üste bulunan askerlerden 4'ü hayatını kaybetti, 67'si yaralandı. İsrail, Hizbullah'ın saldırısına savaş uçakları ve topçu atışlarıyla karşılık verdi. ABD ise Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunması sisteminin (THAAD) İsrail'e konuşlanmasına izin verdi. İşte bölgede yaşanan sıcak gelişmeler...

Canlı Anlatım Özeti GENELKURMAY BAŞKANI HALEVİ ÖLDÜ İDDİASI

ABD ONAYI VERDİ THAAD İSRAİL'E KONUŞLANACAK

İRAN BARIŞTAN YANA

İSRAİL'DEN HAVA SALDIRILARININ YANI SIRA TOPÇU ATIŞLARI

14.10.2024 09:00

GENELKURMAY BAŞKANI HALEVİ ÖLDÜ İDDİASI

Hizbullah​'ın askeri üsse yönelik gerçekleştirdiği saldırıda İsrail Genelkurmay Başkanı Korgeneral Herzi Halevi'nin de öldürüldüğü ileri sürüldü.

Saldırıdan kısa bir süre sonra X'te Halevi'nin ölümüyle ilgili birçok hesaptan paylaşım yapıldı. İsrail medyası, iddianın gerçeği yansıtmadığını yazdı.

14.10.2024 06:00

ABD ONAYI VERDİ THAAD İSRAİL'E KONUŞLANACAK

Pentagon basın sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Başkanın (Joe Biden) talimatı üzerine, Bakan (Lloyd) Austin, İran​'ın 13 Nisan ve 1 Ekim'de İsrail'e yönelik benzeri görülmemiş saldırılarının ardından İsrail'in hava savunmasını güçlendirmek için İsrail'e bir THAAD bataryası ve ilgili ABD askeri personelinin konuşlandırılmasını yetkilendirdi." ifadeleri kullanıldı.

14.10.2024 05:30

İRAN BARIŞTAN YANA

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, bölgedeki son gelişmeler ile Hizbullah ile İsrail arasındaki çatışmaların durdurulması ve ateşkes sağlanması için çözüm yolları ele alındı.

İran’ın her zaman savaş ve huzursuzluktan uzak, güvenli bir bölge istediğini vurgulayan Pezeşkiyan, ateşkes ile çatışmaların durdurulmasını desteklediklerini söyledi.

14.10.2024 01:53

İSRAİL'DEN HAVA SALDIRILARININ YANI SIRA TOPÇU ATIŞLARI

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde birçok köy ve beldeye yönelik hava saldırılarının yanı sıra sınır bölgelerini topçu atışlarıyla hedef aldığı bildirildi.

14.10.2024 01:23

HİZBULLAH'TAN ASKERİ ÜSSE İHA'LI SALDIRI

İsrail ordusu, Hayfa kentinin güneyindeki askeri üsse Hizbullah'ın düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında 4 askerin hayatını kaybettiğini, 7'si ağır 58 askerin de yaralandığını duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Hizbullah'ın askeri üsse yönelik İHA'lı saldırısında yaralanan tüm askerlerin hastanelere kaldırıldığı ve ailelerine haber verildiği belirtildi.

Saldırıda 4 askerin yaşamını yitirdiği ve 58 askerin yaralandığı aktarılan açıklamada, yaralılardan 7'sinin durumunun kritik olduğu bildirildi.