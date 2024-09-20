Son dakika | Lübnan'dan İsrail'e misilleme! Hizbullah 150 roketle saldırdı, İsrail'den karşılık gecikmedi

20 Eylül 2024 15:16 - Güncelleme : 20 Eylül 2024 16:35

İsrail, Hizbullah'ın Lübnan'dan ülkenin kuzeyine 150 roket ateşlediğini ve roketlerden bazılarının düşürüldüğünü bildirdi. Öte yandan, İsrail'in çok sayıda yerleşim yerinde siren sesleri duyulduğu belirtildi. İsrail ordusu ise roket saldırılarına misilleme olarak Lübnan'ın başkenti Beyrut'a bir hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

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Canlı Anlatım Özeti LÜBNAN MEDYASI: 5 ÇOCUK ÖLDÜ

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

İSRAİL'DEN BEYRUT'UN GÜNEYİNE SALDIRI

HİZBULLAH'TAN İSRAİL'E MİSİLLEME

20.09.2024 16:27

LÜBNAN​ MEDYASI: 5 ÇOCUK ÖLDÜ

Lübnan resmi haber ajansı, İsrail'in Beyrut'a hava saldırısı sonrası İlk belirlemelere göre 5 çocuğun hayatını kaybettiğini duyurdu. Saldırıda F-35 uçağının yerleşim bölgesini 2 kez hedef aldığı ileri sürüldü.

20.09.2024 16:05

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

İsrail ordusu doğruladı. Beyrut'un güneyinde ölü ve yaralılar var.

20.09.2024 15:30

İSRAİL'DEN BEYRUT'UN GÜNEYİNE SALDIRI

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hedefli hava saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu. Hava saldırısında Dahiye'deki bir caminin yakını hedef alındı.

20.09.2024 15:15

HİZBULLAH​'TAN İSRAİL'E MİSİLLEME

İsrail ile Lübnan'daki Hizbullah Hareketi arasında tansiyon tırmanmaya devam ediyor. İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine yönelik yoğun saldırılarına Hizbullah'tan misilleme geldi. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) açıklama geldi. Açıklamada, Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine 60 roket atıldığı ifade edildi.

Ülkenin kuzeyindeki Safed şehri ve Celile bölgesi ile çok sayıda yerleşim yerinden siren sesleri duyulurken, roketlerden bazılarının havada imha edildiği aktarıldı. Daha sonra Hizbullah tarafından 70 roket daha ateşlendiği, bazılarının düşürüldüğü bildirildi.

Son olarak İsrail'in kuzeyindeki Meron Dağı bölgesine 20 roket daha fırlatıldığı kaydedilen açıklamada, Hizbullah'ın şu ana kadar 150 roket ateşlediği vurgulandı.

20.09.2024 15:15

İSRAİL LÜBNAN SINIRINA SAVAŞ PLANINI ONAYLADI

Beklenen saldırı öncesi İsrail'deki sivillerden sığınaklara yakın noktalarda bulunmaları istenmişti. Safed kenti, Celile'deki birçok kasaba ve Golan Tepeleri'nin kuzeyindeki Ortal'da Lübnan'dan roket ateşleneceği yönünde uyarı sirenleri çalmaya başlamıştı.

Öte yandan dün İsrail'de Lübnan sınırına ilişkin savaş planının onaylanmasının ardından savaş uçakları Lübnan'a doğru havalandı, Hizbullah'a ait 30 füze platformu, altyapı hedefleri ile İsrail'e ani bir saldırı için hazırlanmış 150 füze rampasının, bazı binaların ve bir silah deposunun vurulduğu açıklandı.