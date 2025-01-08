Trump'tan Gazze'de ateşkes hamlesi! Tarih vererek duyurdu

08 Ocak 2025 05:37 - Güncelleme : 08 Ocak 2025 06:11

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steven Witkoff, Gazze'de ateşkes için "Bir anlaşmanın eşiğinde olduğumuza inanıyorum" dedi. Witkoff, 20 Ocak'taki yemin törenine kadar ateşkese ulaşabilmek için çabaladıklarını ifade etti.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne havadan, karadan ve denizden düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 818'i çocuk, 12 bin 287'si kadın olmak üzere 45 bin 885 Filistinli yaşamını yitirdi, 109 bin 196 kişi yaralandı.

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump​'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steven Witkoff, Trump'ın Florida'daki yerleşkesinde düzenlediği basın toplantısında Gazze'de ateşkes müzakerelerindeki son durumu değerlendirdi.

TRUMP ATEŞKESİ HEDEFLİYOR

"Gerçekten büyük bir ilerleme kaydettik ve 20 Ocak'taki yemin törenine kadar Trump adına açıklayacak güzel şeylerimiz olacağı konusunda ümitliyim" diyen Witkoff, Katar'ın başkenti Doha'daki müzakerelerde çok iyi iş çıkardıklarını belirtti.

Müzakerelere katılmak üzere Doha'ya döneceğini söyleyen Witkoff, "Umarım her şey yolunda gider ve bazı hayatları kurtarırız. Bir anlaşmanın eşiğinde olduğumuza inanıyorum" şeklinde konuştu.