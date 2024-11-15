Yaşlı bakım evinde yangın çıktı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: Anadolu Ajansı

15 Kasım 2024 11:55 - Güncelleme : 15 Kasım 2024 12:30

İspanya'nın kuzeydoğusundaki Zaragoza kentinde yer alan bir yaşlı bakım evinde yangın çıktı. Yangın sonucu çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.

İspanya​ resmi haber ajansı EFE'nin Aragon Özerk Bölgesi Hükümeti kaynaklarına dayandırdığı haberde, Villafranca de Ebro ilçesindeki "Jardines de Villafranca" adlı yaşlı bakım evinde yerel saatle 05.00'de yangın​ çıktığı belirtildi. Yangının çıktığı yaşlı bakım evine hemen ambulans, itfaiye, jandarma, Sivil Yardım ekipleri ile psikologların gönderildiği bildirilirken, çevredeki hastanelerin de alarma geçtiği ifade edildi. Yetkililer, ilk belirlemelere göre, yangın sırasında yaşlı bakım evinde 82 kişinin bulunduğunu aktararak, ilk belirlemelere göre 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin de yaralı olduğunu yaralılardan birinin durumunun ise ağır olduğunu kaydetti. İlgili Haberler Japon savaş gemisinde yangın paniği: 1 kişi kayıp Havada yangın paniği: Uçağa kuş çarpınca motor alev aldı