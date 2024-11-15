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Yaşlı bakım evinde yangın çıktı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: Anadolu Ajansı
15 Kasım 2024 11:55 - Güncelleme : 15 Kasım 2024 12:30
Yaşlı bakım evinde yangın çıktı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

İspanya'nın kuzeydoğusundaki Zaragoza kentinde yer alan bir yaşlı bakım evinde yangın çıktı. Yangın sonucu çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.

İspanya​ resmi haber ajansı EFE'nin Aragon Özerk Bölgesi Hükümeti kaynaklarına dayandırdığı haberde, Villafranca de Ebro ilçesindeki "Jardines de Villafranca" adlı yaşlı bakım evinde yerel saatle 05.00'de yangın​ çıktığı belirtildi.

Yaşlı bakım evinde yangın çıktı: Çok sayıda ölü ve yaralı var - 1. Resim

Yangının çıktığı yaşlı bakım evine hemen ambulans, itfaiye, jandarma, Sivil Yardım ekipleri ile psikologların gönderildiği bildirilirken, çevredeki hastanelerin de alarma geçtiği ifade edildi.

Yaşlı bakım evinde yangın çıktı: Çok sayıda ölü ve yaralı var - 2. Resim

Yetkililer, ilk belirlemelere göre, yangın sırasında yaşlı bakım evinde 82 kişinin bulunduğunu aktararak, ilk belirlemelere göre 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin de yaralı olduğunu yaralılardan birinin durumunun ise ağır olduğunu kaydetti.

Yaşlı bakım evinde yangın çıktı: Çok sayıda ölü ve yaralı var - 3. Resim

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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